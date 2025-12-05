Rezultati istraživanja rezervi pitke vode u Evropi: "Hrane će biti, ali vode neće"

Prema riječima akademika Muriza Spahića, bh. eksperta u oblastima hidrologije i geografije, BiH spada među pet do 10 najbogatijih zemalja Evrope. Problem je što su vode neravnomjerno raspoređene i uglavnom vezane za slivove Save i Jadranskog mora.

Rezerve pitke vode u Evropi naglo se smanjuju pod utjecajem klimatskih promjena, ali i povećane potrošnje za potrebe vodosnabdijevanja stanovništva i poljoprivrede. Alarmantni podaci, vezani za oblasti južne i centralne Evrope, rezultat su istraživanja naučnika s University College London (UCL). Analizirani su satelitski snimci od 2002. do 2024. godine.

- U vrijeme klimatskih promjena godišnje prosječne temperature rapidno rastu. Više puta sam u posljednje tri decenije upozoravao da će hrane biti, ali da vode neće biti. Hrana se može proizvesti s različitim hemijskim preparatima, agrotehničkim i drugim mjerama, ali voda ne može. Zato ćemo u narednom periodu imati problem s pitkim vodama – kaže Spahić.

Izvorske vode

Upozoravao je nadležne institucije da se glavni izvori pitke vode nalaze na većim nadmorskim visinama.

- U FBiH ih ima oko 120 i one proizvedu svega 2,1 posto potrebnih količina električne energije. Gubici su ogromni, a korist mala. Izvorske vode smatramo najčistijima, ali smo svjedoci da se u Gornjim Horizontima vrši prevođenje voda iz sliva Neretve u sliv Trebišnjice. U posljednje vrijeme govorimo i o hidroelektrani Ulog, jer Neretva je u svom gornjem toku potpuno čista i mogla bi se, uz male tretmane, upotrebljavati za flaširanje, ali i to smo uništili – ističe Spahić.

Profesor Ballian: Mi smo već žedni

Profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Dalibor Ballian kaže da pojedini gradovi u BiH već uvode redukcije u vodosnabdijevanju.