Kovačević: Opozicija slavi pobjedu Ustavnog suda nad NSRS

Opozicija slavi pobjedu krnjeg Ustavnog suda BiH nad Narodnom skupštinom, zato što je u njihovu korist, a protiv Republike Srpske, poručio je Radovan Kovačević, delegat u Domu naroda PSBiH i portparol SNSD-a.

- Tako oni biraju prioritete. Oni na prvom mjestu, pa makar i na štetu RS. Taj Ustavni sud BiH nije nikada donio odluku u korist Ustava, Srba i RS. Tako je bilo i ovaj put. Poenta odluke Narodne skupštine RS je bila ta da se konačna odluka donosi u RS. Opozicija je tu odluku srušila, u korist svoje BiH i u odbranu svog Šmita - naveo je Kovačević.

Kaže, i to nazivaju pravdom i borbom protiv diskriminacije.

Većinski izbor

- A šute kada nelegalni Šmit diskriminiše one koji su većinski izbor naroda RS. Ne da šute, nego mu trče na sarajevsku sećiju, zahvaljuju se i mole za dodatne napade na Srbe i RS. Tuga, čemer i jad - poručio je razočarani Kovačević.

Podsjetimo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je jučer vanrednu elektronsku plenarnu sjednicu na kojoj je usvojio zahtjev za donošenje privremene mjere u predmetu u kojem je podnosilac zahtjeva Darko Babalj, prvi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o finansiranju političkih organizacija („Službeni glasnik RS“ broj 45/25). Također je tražio da Ustavni sud donese i privremenu mjeru.

Odlukom o privremenoj mjeri privremeno se stavlja van snage Zakon o finansiranju političkih organizacija („Službeni glasnik RS“ broj 45/25) usvojen na 22. posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 21. maja 2025. godine.

Ustavni sud je u obrazloženju, između ostalog, istakao da postojanje bitno različitih zakonskih rješenja na državnom i entitetskom nivou kada je riječ o javnom finansiranju političkih stranaka/organizacija ukazuje na argumentiranu sumnju da bi primjena osporenog zakona mogla ugroziti ustavno načelo vladavine prava i rezultirati različitim tretmanom u ostvarivanju političkih prava i aktivnosti političkih stranaka iz entiteta RS.

Ustavni sud je također smatrao relevantnom i činjenicu da se postupak odlučivanja odvija u samom završetku budžetske godine, kada je potrebno izvršiti raspodjelu već planiranih sredstava, navodi se saopćenju sa sjednice Ustavnog suda BiH.