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PORTPAROL SNSD-A

Kovačević proglasio pobjedu Karana, pa poručio: Nismo zadovoljni rezultatima, ljudi nisu htjeli da glasaju

Apelujem još jednom opoziciji da se uozbilje i pogledaju istini u oči i da su oni poražen

Radovan Kovačević. Screenshot

S. S.

23.11.2025

Portparol SNSD-a i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević proglasio je pobjedu Siniše Karana na prijevremenim izborima za predsjednika RS.

– Na 95,61 posto obrađenih biračkih mjesta Karan ima 208.988 glasova, a Blanuša 200.558 - rekao je Kovačević.

Naveo je da su visoki predstavnik i Sarajevo "rušili volju RS i htjeli reći da nismo dostojni da sami biramo.

- Apelujem još jednom opoziciji da se uozbilje i pogledaju istini u oči i da su oni poraženi. Moramo reći da nismo zadovoljni rezultatima, imali smo problema s biračkim tijelom, koji nisu htjeli izaći na izbore zbog nametnih odluka. Bitno je da smo sačuvali volju naroda - kazao je Kovačević.

Kovačević je kazao da se čekaju još neka biračka mjesta iz Zvornika i drugih mjesta gdje je SNSD bio uvjerljiv i da će prednost na kraju vjerovatno iznositi i do 15.000 razlike.

# SNSD
# RADOVAN KOVAČEVIĆ
# IZBORI 2025
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