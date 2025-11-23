Kovačević proglasio pobjedu Karana, pa poručio: Nismo zadovoljni rezultatima, ljudi nisu htjeli da glasaju

Portparol SNSD-a i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević proglasio je pobjedu Siniše Karana na prijevremenim izborima za predsjednika RS.

– Na 95,61 posto obrađenih biračkih mjesta Karan ima 208.988 glasova, a Blanuša 200.558 - rekao je Kovačević.

Naveo je da su visoki predstavnik i Sarajevo "rušili volju RS i htjeli reći da nismo dostojni da sami biramo.

- Apelujem još jednom opoziciji da se uozbilje i pogledaju istini u oči i da su oni poraženi. Moramo reći da nismo zadovoljni rezultatima, imali smo problema s biračkim tijelom, koji nisu htjeli izaći na izbore zbog nametnih odluka. Bitno je da smo sačuvali volju naroda - kazao je Kovačević.

Kovačević je kazao da se čekaju još neka biračka mjesta iz Zvornika i drugih mjesta gdje je SNSD bio uvjerljiv i da će prednost na kraju vjerovatno iznositi i do 15.000 razlike.