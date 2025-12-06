Kovačević o zahtjevu SDS-a: Oni žele slabu Republiku Srpsku

Zahtjevi SDS-a za otvaranje izbornog materijala sa određenih biračkih mjesta u četiri lokalne zajednice pokrenuti su isključivo da bi Republika Srpska bila destabilizovana i da bi se nastavili napadi na njene institucije, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Kovačević je istakao da oni koji su željeli destabilizaciju Republike Srpske ne žele da se Srpska stabilizuje, nego će uraditi sve, pa i ovo što trenutno rade, kako bi se ta destabilizacija nastavila i kako bi se radilo sve kako bi Republika Srpska bila slaba.

"Oni koji su željeli da Republika Srpska ide mimo svoje volje i volje svog naroda na prijevremene izbore, a to su isključivo Kristijan Šmit, Sarajevo i opozicija iz Republike Srpske, željeli su, prije svega, da se to radi kako bi Republika Srpska bila destabilizovana i kako bi to bio napad na institucije Republike Srpske", rekao je Kovačević za RTRS.

On je napomenuo da je narod Republike Srpske koji nije izašao na ove izbore poručio da te izbore ne želi i poručio da ne želi takvim izborima da daje legitimitet.

"Narod koji je izašao i donio odluku da je Siniša Karan pobijedio i da je novi predsjednik Republike Srpske definitivno želi stabilizaciju prilika u Republici Srpskoj i institucionalni red u Srpskoj", naglasio je Kovačević.

Dodao je i da opozicija zajedno sa mentorom Šmitom i pomagačima iz Sarajeva želi sve osim stabilne Srpske.

"Oni žele Republiku Srpsku koja je slaba i koja je podložna svim vrstama udara i ugrožavanja stabilnosti i bezbjednosti", ocijenio je Kovačević, koji se i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Istakao je da su sva brojanja koja su obavljena u CIK-u bila želja opozicije iz Republike Srpske, te da su pokazala da ne postoje nikakva značajna odstupanja po pitanju rezultata.

"Moram da kažem da su sva brojanja koja su obavljena u CIK-u, a to je bila želja opozicije iz Republike Srpske da nam poruče kako mi ne znamo da brojimo, nego će nam oni iz Sarajeva brojati šta je to volja našeg naroda, ipak pokazala da ne postoje nikakva značajna odstupanja koja bi na bilo koji način dovela u pitanje izborni rezultat, a to je pobjeda Karana za predsjednika Republike Srpske", naveo je Kovačević.

Podsjetio je da su u Doboju glasove brojali na 23 biračka mjesta i da na 20 biračkih mjesta ne postoje skoro nikakva odstupanja, a na tri biračka mjesta postoje odstupanja koja su u domenu statističke greške.