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DVA DOGAĐAJA

Plenković ipak dolazi u BiH: Posjetit će Banja Luku

Na oba događaja predviđeno je obraćanje hrvatskog premijera

Plenković: Boravit će u posjeti BiH. Fena

A. O.

10.12.2025

Hrvatski premijer Andrej Plenković sutra će ipak boraviti u Banjoj Luci, potvrđeno je u zvaničnoj obavijesti Vlade Republike Hrvatske.

Time su demantovane ranije informacije koje su se pojavile u medijima da se otkazuje dolazak zbog političkih blokada koje su ponovo zaustavile otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška i mosta preko Save.

Prema saopćenju Vlade RH, Plenković će u četvrtak, 11. decembra 2025. godine, posjetiti dva događaja u Banjoj Luci, ali nije navedeno ništa o otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška i mosta preko Save.

U 15:25 sati premijer će se u samostanu Marija Zvijezda sastati s banjalučkim biskupom Željkom Majićem te obići izložbu sakralne umjetnosti Riznica Opatije "Marija Zvijezda". 

Nakon toga, u 16:30, prisustvovat će svečanosti polaganja kamena temeljca za Studentsko-kulturalni pastoralni centar Petričevac, čiju izgradnju sufinansira Vlada Hrvatske. Kako se navodi u obavijesti, Centar je od posebnog kulturnog, nacionalnog i društvenog značaja za hrvatski narod u entitetu RS i cijeloj Bosni i Hercegovini. 

Na oba događaja predviđeno je obraćanje hrvatskog premijera.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# BANJA LUKA
# HRVATSKA
# BIH
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