Plenković ipak dolazi u BiH: Posjetit će Banja Luku

Hrvatski premijer Andrej Plenković sutra će ipak boraviti u Banjoj Luci, potvrđeno je u zvaničnoj obavijesti Vlade Republike Hrvatske.
Time su demantovane ranije informacije koje su se pojavile u medijima da se otkazuje dolazak zbog političkih blokada koje su ponovo zaustavile otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška i mosta preko Save.
Prema saopćenju Vlade RH, Plenković će u četvrtak, 11. decembra 2025. godine, posjetiti dva događaja u Banjoj Luci, ali nije navedeno ništa o otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška i mosta preko Save.
U 15:25 sati premijer će se u samostanu Marija Zvijezda sastati s banjalučkim biskupom Željkom Majićem te obići izložbu sakralne umjetnosti Riznica Opatije "Marija Zvijezda".
Nakon toga, u 16:30, prisustvovat će svečanosti polaganja kamena temeljca za Studentsko-kulturalni pastoralni centar Petričevac, čiju izgradnju sufinansira Vlada Hrvatske. Kako se navodi u obavijesti, Centar je od posebnog kulturnog, nacionalnog i društvenog značaja za hrvatski narod u entitetu RS i cijeloj Bosni i Hercegovini.
Na oba događaja predviđeno je obraćanje hrvatskog premijera.