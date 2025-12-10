Plenković ipak dolazi u BiH: Posjetit će Banja Luku

Hrvatski premijer Andrej Plenković sutra će ipak boraviti u Banjoj Luci, potvrđeno je u zvaničnoj obavijesti Vlade Republike Hrvatske.

Time su demantovane ranije informacije koje su se pojavile u medijima da se otkazuje dolazak zbog političkih blokada koje su ponovo zaustavile otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška i mosta preko Save.

Prema saopćenju Vlade RH, Plenković će u četvrtak, 11. decembra 2025. godine, posjetiti dva događaja u Banjoj Luci, ali nije navedeno ništa o otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška i mosta preko Save.