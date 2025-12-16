Datum odbrane Konakovićevog rada bez teme, ocjene i komisije

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH. Kako je u obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine.

“Dnevni avaz” u interesu javnosti u cjelosti objavljuje rezultate inspekcijskog nadzora.

Greška profesora

FELJTON 8:

13. Da li tri ispita položena izvan termina koji su naznačeni u prijavi ispita mogu biti priznati kao validni, po kojem pravnom osnovu i da li takvo odstupanje predstavlja nepravilnost koja utječe na validnost diplome?

Kako je već ranije utvrđeno, i opisano u pitanju broj 8., na tri ispita datum ispita upisan u indeksu i na prijavi ispita nisu istovjetni, i to pod brojem 9. Psihologija u menadžmentu (VI semestar) indeks 12. 2. 2008. godine, prijava 11. 2.2008. godine, pod brojem 10. Finansijski menadžment u sportu (V semestar) indeks 28. 2. 2008. godine, prijava 19. 2. 2008. godine, i pod brojem 11. Filozofija menadžmenta (VI semestar) indeks 28. 2. 2008. godine, prijava 27. 2. 2008. godine, dok je pod brojem 29. Menadžment sportskih manifestacija (IV semestar) indeks 10. 9. 2014. godine, prijava 2. 4. 2009. godine, pregledom prisutni prodekan za nastavu je izjavio da mu nije poznato zašto se datumi polaganja ispita u indeksu i prijavama na prethodno navedena tri ispita razlikuju, ali da je moguće da su profesori ocjenu upisali u indeks na datum objave rezultata, umjesto na datum polaganja ispita, dok za četvrti ispit koji je položen 2009. godine, a upisan u indeks 2014. godine također mu nije poznat razlog, ali pretpostavlja da studentu nije upisana ocjena u indeks 2009. godine, kada je isti položio, nego 2014. godine kada je aktivirao status studenta i nastavio sa studijem. Nadalje naglašava da su i prijave i indeksi potpisani od predmetnih profesora i ovjereni pečatom Studentske službe, te je moguće da se radi o nenamjernoj grešci profesora.

15. Da li je prema Nastavnom planu i programu prvog ciklusa studija bilo predviđeno polaganje završnog ispita i ako jeste, sa koliko ECTS kredita je vrednovan završni ispit, da li je i kada Elmedin Konaković položio završni ispit i kada je isti prijavio putem Studentske službe Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja?

Kako je već navedeno, prema Nastavnom planu i programu Visoke sportske škole – prema Bolonjskoj deklaraciji, na studijskom smjeru Menadžment u sportu, iz 2006. godine i Nastavnih planova i programa Odsjeka za školovanje trenera, smjer Menadžment u sportu iz 2007. godine u trajanju od tri akademske godine (šest semestara), 180 ECTS, student je bio obavezan položiti ukupno 36 (tridesetšest) ispita, i to 12 (dvanaest) iz I godine studija, 60 ECTS (6 iz I semestra, 30 ECTS i 6 iz II semestra, 30 ECTS), 12 (dvanaest) iz II godine, 60 ECTS (6 iz III semestra, 30 ECTS i 6 iz IV semestra, 30 ECTS) i 12 (dvanaest) iz III godine, 60 ECTS (6 iz V semestra, 30 ECTS i 6 iz VI semestra, 30 ECTS), da se studij završava odbranom diplomskog rada nakon položenih svih studijskih predmeta. Iz navedenog proizlazi da odbrana diplomskog rada nije vrednovana sa ECTS studijskim bodovima. Napominjemo da navedeni nastavni planovi i programi imaju saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu.

Akt Elmedina Konakovića od 3. 3. 2008. godine, protokolisan pod brojem 02-1046-08 od 3. 3. 2008. godine, kojom Fakultetu predaje Obrazloženje predložene teme završnog rada pod nazivom “Novo društvo i uticaj tranzicija u novom društvu na košarkaški sport u BiH”;

- Odluku Vijeća Fakulteta od 3. 3. 2008. godine, protokolisanu pod brojem 01-1324-08 od 13. 3. 2008. godine kojom se prihvataju projekti završnih radova kandidata na Smjeru za školovanje trenera i kadrova u sportu, gdje je između ostalih, pod brojem 48. Konaković Elmedin, kao i da će se odbrana završnih radova održavati u narednom mjesecu, potpisana od strane prodekana za nastavu.

- Zapisnik sa sjednice Vijeća Fakulteta od 3. 3. 2008. godine, protokolisana pod brojem 01-1298-08 od 13. 3. 2008. godine, u kojem je navedeno da je Vijeće Fakulteta jednoglasno prihvatilo dostavljene projekte završnih radova kandidata na smjeru za školovanje trenera i kadrova u sportu, gdje je pod brojem 48. Elmedin Konaković, da će se odbrana završnih radova održavati u narednom mjesecu, da su svi nastavnici članovi komisija za odbranu završnih radova na trogodišnjem studiju, i da se prodekan za nastavu ovlašćuje da u skladu s dinamikom formira tročlane komisije za odbranu završnih radova na trogodišnjem studiju.

- Obavijest o odbrani završnog rada Smjer za školovanje trenera i kadrova za sport, dana 5. 3. 2008. godine, učionica br. 2, u 15:00 sati, Komisija u sastavu: prof. dr. Izet Rađo, predsjednik, prof. dr. Azra Kozarčanin, prof. dr. Midhat Mekić, prof. dr. Nusret Smajilović i prof. dr. Munir Talović, sa spiskom ukupno 12 (dvanaest) studenata, gdje je pod rednim brojem 5. Konaković Elmedin.

- Zapisnik s odbrane diplomskog rada broj 02-1119/08 od 5. 3. 2008. godine s odbrane diplomskog rada diplomanta Elmedina Konakovića, održane 5. 3. 2008. godine, broj indeksa i matične knjige 220/4, o temi “Novo društvo i uticaj tranzicija u novom društvu na košarkaški sport u BiH”, mentor prof. dr. Izet Rađo, članovi Komisije prof. dr. Nusret Smajlović, prof. dr. Azra Kozarčanin, prof. dr. Midhat Mekić i prof. dr. Munir Talović, bez navedene ocjene, sa 5 potpisa.

- Diploma Univerziteta u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja broj: 778/14, izdata 8. 11. 2014.godine, prema kojoj je Konaković Elmedin završio dana 30. 9. 2014. prvi ciklus studija u trajanju od šest semestara/tri godine na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Smjer za školovanje trenera i kadrova za sport, smjer Menadžment u sportu, i stekao akademsku titulu i stručno zvanje Bakalaureat/Bachelor menadžer u sportu.

- Dodatak prethodno navedenoj diplomi, prema kojoj je Elmedin Konaković, broj indeksa 220/4, stekao titulu Bakalaureat/bachelor menadžer u sportu, Smjer za školovanje trenera i kadrova za sport – Menadžment u sportu, na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, prvi ciklus, šest semestara/tri godine, sa položenih ukupno 36 ispita, koji su vrednovani sa ukupno 180 ECTS bodova, prosječna ocjena 9,03, bez naznake teme završnog rada i ocjene, datuma odbrane 12. 9. 2014. godine.

Izvršen je uvid u Knjigu izdatih diploma – prvi ciklus studija, broj 3, gdje je pod rednim brojem u Matičnoj knjizi 778/14, broja u registru MK 220/4, broja diplome 778/14, na ime Konaković Elmedin, na Smjeru za školovanje trenera i kadrova za sport – Menadžment u sportu, datuma upisa na studij 2006/2007., prosječna ocjena u toku studija 9,03, bez naznačene Teme diplomskog – završnog rada, mentora pri izradi diplomskog – završnog rada i Komisije pred kojom je branjen diplomski – završni rad, sa datumom odbrane diplomskog – završnog rada 12. 9. 2014. godine, sa stečenim stručnim zvanjem Bakalaureat – bachelor menadžer u sportu.

Pregledu prisutni prodekan za nastavu Eldin Jelešković dodaje da je iz predočene Knjige izdatih diploma jasno vidljivo, neposrednim opažanjem, da studentima koji su upisani akademske 2006/2007., 2007/2008., 2008/2009., pa do 2011/2012. godine nisu evidentirane teme diplomskih radova, mentori i komisije, imajući u vidu da Nastavnim planom i programom diplomski rad nije vrednovan sa ECTS studijskim bodovima, jer polaganjem svih ispita student ostvari 180 ECTS kredita. Međutim, stupanjem na snagu novog Nastavnog plana i programa, odnosno od studijske 2011/2012. godine, po kojem diplomski rad se vrednuje sa 15 ECTS studijskih bodova, podaci o temi, mentoru i komisiji se evidentiraju.