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FHMZ

Oblačno vrijeme danas širom BiH, temperature do 16 stepeni

Biometeorološka prognoza relativno je povoljna

Oblačno vrijeme. Anadolija

Dž. R.

18.12.2025

Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno i pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slaba kiša je moguća ponegdje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab južni i jugozapadni. 

Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 4, a dnevna oko 10 °C.

Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. Povećana naoblaka, strujanje toplijeg zraka i povremene slabije padavine, izraženije na zapadu zemlje, kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati nešto jače tegobe vezane za njihove bolesti. Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. 

Od meteopatskih reakcija moguće su glavobolja, iscrpljenost, reumatski i bolovi na mjestima povreda. Povoljna okolnost je da će jutarnji i večernji sati biti topliji, manje magloviti i ugodniji. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
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