Konaković diplomirao 2008., a završio studij 2014.

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH. Kako je u obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine.

Na osnovu nalaza inspektora sačinjena je analiza svih propusta i nepravilnosti uvrđenih na FASTO u procesu studiranja i stjecanja diploma Konakovića. “Dnevni avaz” u interesu javnosti u cijelosti objavljuje Analizu odgovora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Niti jedan ispit

FELJTON 11:

UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA-TROGODIŠNJI STUDIJ (180 ECTS BODOVA)

1. Nezakonit upis na prvi ciklus studija akademske 2006/2007. godine. Elmedin Konaković se na studij upisao bez konkursa, bez prijemnog ispita, i to direktno na treću godinu studija.

- Zakon i Pravila studiranja Univerziteta u Sarajevu za prvi ciklus studija nisu uopšte omogućavala direktan upis u treću godinu studija. Ovakav koncept i upis su apsolutno nezakoniti.

- Zakonski nije bilo moguće steći status studenta bez konkursa na potpuno novom nivou, odnosno ciklusu studija.

-Status studenta je moguće steći bez konkursa, a na osnovu odluke NNV-a, samo u slučaju nastavka ranije započetog studija. U konkretnom slučaju se ne radi o nastavku ranije započetog studija, nego o upisu (nakon dvogodišnjeg studija) na sasvim novi nivo studija - prvi ciklus studija. Riječ je o upisu na studij za sticanje visoke stručne spreme, nakon okončanog studija za sticanje više stručne spreme.

- Uslov za upis u treću godinu studija po Zakonu o visokom obrazovanju i Pravilima studiranja UNSA za prvi ciklus studija je bio da student prethodno ostvari 120 ECTS bodova i da ima položene sve ispite iz prve dvije godine studija. U konkretnom slučaju prilikom upisa treće godine studija, Elmedin Konaković je imao ostvarenih 0 (nula) ECTS bodova. Također, on nije imao položen niti jedan ispit iz prve dvije godine studija. Ispite iz prve dvije godine studija, Elmedin Konaković je polagao nakon što je položio ispite iz treće godine i nakon što je odbranio završni rad (dakle, nakon što je diplomirao).

- Elaborat o inovaciji i transformaciji Visoke trenerske škole u Visoku sportsku školu nije uopšte predviđao mogućnost direktnog upisa na treću godinu studija, niti upis bez konkursa.

KUIP konstatuje da je Elaboratom o inovaciji i transformaciji Visoke trenerske škole u Visoku sportsku školu predviđeno:

- da studij traje šest semestara (tri godine),

- da se studij završava izradom i odbranom diplomskog/završnog rada,

Konaković je diplomirao 5. 3. 2008. godine, a završio studij 2014. godine.

- da odbrani diplomskog rada student može pristupiti nakon što položi ispite iz svih studijskih predmeta (Konaković je polagao završni/diplomski rad, a nije položio nijedan ispit sa prve dvije godine. Elaborat je predviđao da se studij okončava polaganjem završnog rada, a Elmedin Konaković je završni/diplomski rad položio 2008. godine, a posljednji ispit položio 12. 9. 2014. godine. Dakle, on je studij okončao na način koji je u suprotnosti, ne samo sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima studiranja UNSA za prvi ciklus studija, nego i na način koji je u suprotnosti sa izrađenim i usvojenim Elaboratom),

- da se studij ustrojava kao vanredni studij,

- da svi kandidati prijavljeni na konkurs za upis podliježu prijemnom ispitu.

Ovo je značilo da Elaboratom nije bilo predviđena mogućnost da se studenti upisuju na treću godinu studija, niti bez konkursa i prijemnog ispita. Konaković se nije prijavio na konkurs, nego je na osnovu odluke NNV-a (kao i cijela generacija studenata) direktno upisan u treću godinu studija.

Kada bi se bez konkursa i prijemnog ispita mogli upisati studenti direktno na treću godinu studija, to bi neminovno vodilo diskriminaciji prema studentima prve godine studija koji su se mogli upisati isključivo na osnovu javnog konkursa i nakon položenog prijemnog ispita. Tako bi na istom studiju postojale dvije kategorije studenata, oni koji se upišu na osnovu konkursa i položenog prijemnog ispita i oni koji se upišu direktno na višu godinu studija na osnovu odluke Nastavno-naučnog vijeća. Međutim, odlukama organa fakulteta ne mogu se derogirati odredbe Zakona o visokom obrazovanju, niti odredbe Pravila studiranja UNSA za prvi ciklus studija.

PRIKAZ HRONOLOGIJE STUDIJA ELMEDINA KONAKOVIĆA

a) na prvi ciklus studija se upisao 4. 10. 2006. godine.

b) Prvo polagao ispite iz treće godine i završni rad – sve ispite, osim završnog rada, položio u februaru 2008. godine.

c) ispite iz prve godine položio u decembru 2008. godine.

d) ispite iz druge godine položio 2014. godine.

DIPLOMIRAO 5. 3. 2008. GODINE!!!

Diploma „jedan kolut naprijed – dva nazad“

Apsurdnost studija se ogleda u činjenici da je Elemedin Konaković prvo polagao i položio sve ispite iz treće godine studija, zatim ispite iz prve godine i na kraju ispite iz druge godine studija.

Zakonski propisi

Zakon o visokom obrazovanju („Službene novine KS 9/07-Prečišćeni tekst)

Član 63. (Završetak ciklusa i prelazak u narednu godinu)

(1) Studij prvog ciklusa završava se polaganjem svih ispita i/ili izradom završnog rada u skladu sa studijskim programom.

(2) Studenti koji u prvoj godini ostvare najmanje 54 ECTS studijskih bodova mogu upisati drugu godinu studija.

(3) Treću, odnosno četvrtu godinu studija mogu upisati samo studenti koji su položili sve ispite iz dvije prethodne godine studija, odnosno samo studenti koji su ostvarili najmanje 120, odnosno 180 ECTS studijskih bodova.

(4) Petu godinu studija mogu upisati samo studenti koji su položili sve ispite iz dvije prethodne godine studija, odnosno samo studenti koji su ostvarili najmanje 240 ECTS studijskih bodova.

Pravila studiranja Univerziteta u Sarajevu za prvi ciklus studija:

Član 18. stav 2. propisuje:

„Treću odnosno četvrtu godinu studija mogu upisati samo studenti koji su položili sve ispite iz dvije odnosno tri prethodne godine studija, odnosno samo studenti koji su ostvarili najmanje 120, odnosno 180 ECTS studijskih bodova.“

Član 16. Pravila propisuje:

Studij I stepena završava se polaganjem svih ispita i/ili izradom završnog rada u skladu sa studijskim programom.

ZVO-23-06 od 17.avgusta 2006.

Član 53a

(Ciklusi)

(1) Visokoškolske ustanove za studente koje upisuju u skladu sa Bolonjskim procesom organizuju studij u tri ciklusa:

a) prvi ciklus vodi do akademskog zvanja završenog dodiplomskog studija (the degree of Bachelor) ili ekvivalenta, stečenog nakon završene srednje škole, i traje tri, odnosno četiri godine, a vrednuje se sa 180, odnosno 240 ECTS studijskih bodova (ECTS studijski bodovi odgovaraju kriterijima Evropskog sistema prenosa kredita - European Credit Transfer System - ECTS).

b) drugi ciklus vodi do akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, stečenog nakon završenog dodiplomskog studija, i traje dvije ili jednu godinu, a vrednuje se sa 120, odnosno 60 ECTS studijskih bodova, i to na način da u zbiru s prvim ciklusom predstavlja 300 ECTS studijskih bodova,

c) treći ciklus vodi do akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta, i traje najmanje tri godine, a vrednuje se sa 180 ECTS studijskih bodova.

Ovo znači da za upis na prvi ciklus studija nije uopšte relevantna viša stručna sprema, nego srednjoškolsko obrazovanje.

2. Polaganje ispita iz treće godine, bez prethodno izvršene ovjere treće godine studija i bez prethodno položenih ispita iz prve i druge godine studija.

Elmedin Konaković nije izvršio ovjeru treće godine studija prvog ciklusa u studijskoj 2006/2007. godini. U odgovoru KUIP-a konstatuje se ovjera treće godine studija, ali u akademskoj 2007/2008. godini. Ostaje nejasno šta je Elmedin Konaković radio nakon upisa u treću godinu u akademskoj 2006/2007. godini.

Nastavit će se