U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Olovo truje sela kod Vareša

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Olovo truje sela kod Vareša.

Analiza krvi 44 mještana sela Pržići i Daštansko, smještenih u blizini deponije jalovine rudnika "DPM Metali", pokazala je prisustvo olova.

Sva 44 analizirana uzorka krvi osoba različitih generacija bila su pozitivna na teški metal koji uzrokuje ozbiljne zdravstvene posljedice, a kod čak 17 osoba zabilježene su vrijednosti koje zahtijevaju hitnu reakciju.

Donosimo vam intervju sa Sarajkom koja je danas gradonačelnica švedskog grada Burlova. U razgovoru za "Dnevni avaz" govori o tome kako zaista funcioniše Švedski model, zašto Švedska nije "socijalistički raj", izazovima masovnih migracija te o razlikama u mentalitetu i institucionalnim pravilima između Švedske i BiH.

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH.

“Dnevni avaz” u interesu javnosti u cijelosti objavljuje rezultate inspekcijskog nadzora. U današnjem feljtonu (11) čitajte kako je Konaković diplomirao 2008., a završio studij 2014.

Potvrđena optužnica protiv Amira Pašića zbog prijetnji Ajdinu Brkoviću.

Otkrivamo zloupotrebu sredstava Svjetske banke za informacioni sistem: Milionska afera u Geodetskoj upravi F BiH?

Fenomen iz Bijele kod Konjica. Cijelu područnu školu pohađa samo devet učenika u četiri razreda. Učiteljica Šejla Begeta za "Avaz" je opisala iskustvo predavanja u takvom okruženju.

Nezakonit razret poreza s pogubnim posljedicama: Privrednicima će neko nadoknaditi štete.

Stravičan slučaj u Gradačcu: Vozač autobusa pretukao maloljetnicu. Više o tome čitajte na stranama crne hronike.

U današnjem broju poklanjamo i prilog "TV Extra“ koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja.

Ministar koji je tražio protest zbog opasnog otpada opet raskrinkava. Košarac tvrdi da se Konaković ponaša potpuno diletantski.

Sudancima amputirane ruke i noge zbog promrzlina na UKC Tuzla. Pokušali preći Plješevicu i domoći se Hrvatske.

Energetski apsurdi Kantona Sarajevo: Sarajevo se guši, a Skupština planira unazad.

Evropska unija na rubu odluke za Ukrajinu: Novac danas ili krv sutra. Više o tome čitajte na stranama globusa.

Na kulturnim stranama čitajte o Božićno-novogodišnjem koncertu u BKC-u.

O igrama i rezultatima Sloge za "Dnevni avaz" govorio je fudbaler ovog tima Nedim Mekić. Donosimo i razgovor s trenerom golmana Posušja Mišom Pavlovićem.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.