Sarajevo se guši, a Skupština planira unazad

Na 27. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 16. decembra 2025. godine, pod tačkama 19. i 20. dnevnog reda bilo je predviđeno razmatranje Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2024. i 2025. godinu.

Materijal, međutim, nije razmatran.

Realno je sada očekivati da se o energetskim potrebama za 2024. i 2025. raspravlja – u 2026. godini. Drugim riječima, planiramo prošlost. Apsurd je tim veći jer ni samo skupštinsko rukovodstvo, prema dostupnim informacijama, ovaj dokument ne smatra naročito smislenim, budući da dolazi nakon isteka perioda na koji se odnosi.

Logično se nameće pitanje: da li ovakvi dokumenti uopće imaju ikakvu praktičnu vrijednost ili su tek formalna vježba bez ikakvog utjecaja na politiku zaštite okoliša?

Šta govore brojke

Ako se umjesto administrativne forme pogledaju konkretni podaci iz ranijih bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo i izvještaja „Sarajevogasa“, slika postaje prilično jasna – i zabrinjavajuća.

Potrošnja čvrstih goriva u KS:

2010: 91.191 tona

2011: 95.329 tona

2023: 176.910 tona

2024: 169.251 tona

Za petnaest godina – rast od gotovo 90 posto.



