Dan rudara Bosne i Hercegovine obilježava se 21. decembra svake godine, u znak sjećanja na taj datum 1920., kada su u generalni štrajk stupili rudari Kreke, Zenice, Kaknja, Ljubije, Mostara i Breze. U štrajku, koji je trajao do 28. decembra, došlo je do oružanog otpora rudara lošoj vlasti. Naime, od 1918. do 1920. godine komorati u svim dijelovima naše države bili su izloženi nemilosrdnim ugnjetavanjima bez uživanja bilo kakvih prava. Pošteni i časni radnici su izašli s osnovnim zahtjevima pred Zemaljsku vladu RBiH koji su se ogledali u povećanju plaće i boljim uvjetima rada. Vlada je odbila zahtjeve rudara, što je bio razlog da rudari započnu štrajk. Štrajk Vlada je postavila ultimatum rudarima da, ako se u roku od tri dana ne vrate na posao, gube poslove te stambena prava nad državnim stanovima. Jedna od represivnih mjera vlasti s ciljem stavljanja štrajka pod kontrolu bila je i naredba o iseljavanju rudara Slovenaca iz njihove kolonije u tuzlanskom naselju Kreka. Prema historijskim podacima, obustava rada je bila potpuna u ovim rudnicima, a od ukupno 5.100 rudara štrajk je podržalo njih 4.800. Štrajk je imao i političke konotacije koje su, između ostalog, rezultirale donošenjem “Obznane”, kojom je zabranjeno djelovanje Komunističke partije. Štrajku rudara su se pridružili i metalci, a na radnim mjestima, u skladu s važećim odredbama, bile su samo neophodne osobe radi zaštite rudnika od požara i poplava. Prve žrtve Prve žrtve štrajka pale su u Tuzli 27. decembra, u sukobu rudara Kreke i žandara. Sedmorica rudara su poginula, više desetaka ranjeno, a gotovo 400 ih je uhapšeno. Takav odnos vladajućih struktura izazvao je revolt u cijeloj zemlji, tako da je štrajk izašao van granica Bosne i Hercegovine. Tokom januara i februara 1922. održano je i suđenje, na kojem je više od 350 rudara optuženo, a dvadesetorici je suđeno. Jure Kerošević, rudar porijeklom s Husina, osuđen je na smrt vješanjem zbog ubistva žandara, a ostatak optuženih je dobio kazne od kojih je najviša bila 15 mjeseci.

Đovani Bokačo . Wikipedia.org Đovani Bokačo . Wikipedia.org

Umro Bokačo, autor remek-djela „Dekameron“ 1375. - Umro italijanski pisac Đovani Bokačo (Giovanni Boccaccio), autor "Dekamerona", remek-djela italijanske proze. Djelo se sastoji od stotinu novela koje je, prema okvirnoj fabuli, u roku od deset dana ispripovijedalo sedam žena i trojica mladića nakon što su iz okuženog grada pobjegli u raskošnu vilu na fiesolanskim brežuljcima. Bokačo je napisao i niz književnih djela u duhu tradicije srednjovjekovnog viteškog romana i više mitološko-alegorijskih radova, poput "Filostrata", "Filokole", "Fiametasa", "Tezeida" i "Ljubavnih vizija". Napisao je i "Danteov život". 1401. - Rođen Tomaso Masačo (Tommaso Masaccio), italijanski slikar, poznat kao prvi slikar renesanse. Godine 1422., ušao je u slikarski ceh, a 1424. se pridružio "Društvu sv. Luke", bratstvu umjetnika. Iako je umro mlad (u 28. godini života), izvršio je veliki pomak u slikarstvu 15. vijeka, među prvima je udario temelje i ostvario djela renesansnog duha u Italiji. 1795. - Njemački historičar Leopold fon Ranke, profesor Berlinskog univerziteta i član Pruske akademije nauka, rođen je na današnji dan. Uglavnom se bavio historijom germanskih i romanskih naroda, ali je pisao i o narodima centralne i jugoistočne Evrope. Djela: "Historija Francuske", "Historija Engleske", "Rimske pape", "Njemačka historija za vrijeme reformacije". 1804. - Engleski državnik i pisac Bendžamin Dizraeli (Benjamin Disraeli), osnivač i vođa konzervativaca, dva puta premijer, rođen je na današnji dan. Prije i tokom političke karijere Dizraeli je bio poznati književnik i značajna figura odnašnjeg britanskog društva. Uglavnom je pisao romanse kao što su “Sibil” i “Vivijan Grej”. 1890. - Rođen Herman Džozef Miler (Hermann Joseph Muller), američki genetičar i nobelovac. Najpoznatiji je po svom otkriću o fiziološkim i genetičkim učincima zračenja (X-zrake) za koje je i dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1946. godine. 1913. - U nedjeljnom izdanju “New York Worlda” pojavila se prva križaljka. Križaljku je napravio Artur Vini (Arthur Wynne), kako bi ispunio slobodno mjesto u svojim novinama. Imala je oblik dijamanta s prazninom u sredini, a zvala se "Word-Cross Puzzle".

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