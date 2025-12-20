Podignuta disciplinska tužba protiv Ranka Debevca

Ured disciplinskog tužitelja podigao je danas disciplinsku tužbu protiv Ranka Debevca, suspendiranog i optuženog predsjednika Suda BiH, piše Raport.

Disciplinska tužba je podnesena Prvostepenoj komisiji VSTV.

Debevec je optužen zajedno s Osmanom Mehemdagićem Osmicom u aferi Prisluškivanje. Oni se se terete za više krivičnih djela, uključujući uništavanje službenih sudskih akata i nezakonito prisluškivanje.

U optužnici se navodi da su Debevec i Mehmedagić stavili pod telekomunikacijski nadzor telefonske brojeve dežurnih sudija Suda BiH i istražilaca Tužilaštva BiH, čime su, prema tužiocima, nezakonito pribavljali informacije iz istraga koje su se vodile protiv njih.