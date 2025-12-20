Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SUSPENDIRANI SUDIJA

Podignuta disciplinska tužba protiv Ranka Debevca

Disciplinska tužba je podnesena Prvostepenoj komisiji VSTV

Fena

D. H.

20.12.2025

Ured disciplinskog tužitelja podigao je danas disciplinsku tužbu protiv Ranka Debevca, suspendiranog i optuženog predsjednika Suda BiH, piše Raport.

Disciplinska tužba je podnesena Prvostepenoj komisiji VSTV.

Debevec je optužen zajedno s Osmanom Mehemdagićem Osmicom u aferi Prisluškivanje. Oni se se terete za više krivičnih djela, uključujući uništavanje službenih sudskih akata i nezakonito prisluškivanje.

U optužnici se navodi da su Debevec i Mehmedagić stavili pod telekomunikacijski nadzor telefonske brojeve dežurnih sudija Suda BiH i istražilaca Tužilaštva BiH, čime su, prema tužiocima, nezakonito pribavljali informacije iz istraga koje su se vodile protiv njih.

# RANKO DEBEVEC
# SUD BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.