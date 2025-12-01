Postupak protiv Debevca, Mehmedagića i Pijuka ponovo prenesen Vrhovnom sudu Federacije

Državni sud ponovno je u nadležnost Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije prenio predmet protiv Ranka Debevca, suspendovanog predsjednika ovog suda, Osmana Mehmedagića, bivšeg direktora Obavještajno-sigurnosne agencije, te Milisava Pijuka, zaposlenika Suda, optuženih za više krivičnih djela, potvrđeno je za Detektor.

Kako je rečeno iz Državnog suda, rješenje o prenošenju postupka je donijelo Vanraspravno vijeće.

Detektor je u julu ove godine pisao da je Sud BiH prebacio ovaj predmet u Posebni odjel, ali su Odbrane i Tužilaštvo BiH podnijeli žalbu protiv rješenja o prenosu vođenja predmeta na Vrhovni sud Federacije.

Početkom oktobra ove godine, Debevec je uložio apelaciju Ustavnom sudu BiH zatraživši da se odluka o potvrđivanju optužnice za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja stavi van snage.

Optužnica protiv njih potvrđena je u augustu.

Debevec je, prema saopćenju Tužilaštva, optužen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje, te zbog lažnog predstavljanja i kršenja Zakona o ravnopravnosti spolova BiH.

Mehmedagić se tereti za kritvotvorenje službene isprave, kao i za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, dok je Pijuk, s Debevcom, obuhvaćen tačkom optužnice koja ih tereti za lažno predstavljanje i kršenje Zakona o ravnopravnosti spolova BiH.

Debevec, Mehmedagić i Pijuk odbili su da se izjasne o krivici, pa je sutkinja za prethodno saslušanje Dalida Burzić po službenoj dužnosti u zapisnik konstatovala da su izjavili da nisu krivi.