Forto: Brži internet treba postati standard, a ne izuzetak

U narednoj godini fokus Ministarstva komunikacija i prometa BiH bit će na implementaciji započetih aktivnosti te ispunjavanju uvjeta iz Plana reformi Evropske unije, odnosno donošenju Strategije širokopojasnog interneta i usklađivanju propise u cilju smanjenja troškova širokopojasne mreže i uvođenja 5G infrastrukture kako bi brži internet postao standard, a ne izuzetak, izjavio je za Fenu resorni ministar Edin Forto.

U intervjuu na kraju godine Forto kaže da je tokom 2025. godine fokus rada Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine bio na rješavanju problema koji su godinama stajali, a koji direktno utiču na građane, privredu i evropski put Bosne i Hercegovine.

U oblasti cestovne infrastrukture, nakon četiri decenije konačno su u potpunosti osigurana sredstva Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju kritične dionice ceste Foča - Šćepan Polje, kao i za obnovu prekograničnog mosta preko rijeke Tare na lokaciji Hum - Šćepan Polje. Objavljen je javni poziv za izbor izvođača radova, a ukoliko se procedure odviju planiranom dinamikom, radovi bi mogli započeti u proljeće 2026.

- Intezivirali smo aktivnosti na stabilizaciji i modernizaciji željezničke infrastrukture. Održao sam niz sastanaka s međunarodnim finansijskim institucijama, uključujući Svjetsku banku, s ciljem pokretanja hitnog programa stabilizacije željeznica u Federaciji BiH ali i osiguranja sredstava za modernizaciju pruge Doboj-Tuzla-Zvornik. Osigurali smo sredstva i nedavno sam potpisao ugovor o dodjeli 200.000 KM za izradu idejnog rješenja za obnovu Unske pruge, kako ta inicijativa koja je strateški bitna za našu zemlju konačno prešla iz puke retoričke faze u konkretne aktivnosti - kazao je Forto.

U oblasti digitalne transformacije, kroz rad IDDEEA-e uspostavljeni su gotovo svi ključni elementi evropskog okvira digitalnog identiteta. To uključuje nacionalnu elektronsku identifikaciju (e-ID), kvalificirani elektronski potpis, mobilni identitet (e-IDDEEA), interoperabilnu platformu za razmjenu podataka između institucija (DataXChange), prvu fazu digitalnog novčanika, kao i savremeni centar za personalizaciju i sigurnu pohranu podataka u Banjoj Luci.

- Dodatno smo u maju 2025. potpisali Memorandum o saradnji sa Slovenijom koja bilježi odlične rezultate u oblasti digitalne transformacije i čije iskustvo i spremnost za saradnju trebamo iskoristiti. U julu sam potpisao i trogodišnji sporazum o Microsoft licencama za institucije BiH u vrijednosti od 29,1 milion KM, kojim se osigurava veća sigurnost, efikasnost i produktivnost javne uprave - navodi Forto.

Dalje kaže da su u 2025. fokus stavili i na rješavanje problema profesionalnih vozača i transportnih kompanija.

- Na moj prijedlog, koji su podržali svi regionalni ministri prometa, usvojena je zajednička inicijativa ministara prometa u Transportnoj zajednici EU u cilju iznalaženja problema ograničenog boravka profesionalnih vozača u EU, pokrenut je razvoj digitalne CEMT platforme, te su finalizirani pravilnici o međunarodnim dozvolama (CEMT), profesionalnim kvalifikacijama vozača (Code 95), elektronskom tovarnom listu (eCMR) i uvođenju treće registracijske tablice - rekao je Forto.

- Okončali smo višegodišnje pregovore i od marta omogućili zamjenu vozačkih dozvola za građane Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Italiji bez ponovnog polaganja ispita, dok je sporazum s Ujedinjenim Arapskim Emiratima o priznavanju vozačkih dozvola pripremljen i čeka odobrenje Vijeća ministara BiH - kazao je.

Nakon decenija kašnjenja pušten je DVB-T2 digitalni signal, čime naša zemlja više nije posljednja u Evropi bez digitalnog TV signala. Oprema je isporučena u februaru, stručno osoblje javnih RTV servisa je obučeno, a većina sistema instalirana i puštena u rad.

- Posebno sam ponosan na činjenicu da smo nakon višegodišnjeg zastoja otkočili i projekat deminiranja desne obale rijeke Save, koji se finansira iz EU granta u iznosu od osam miliona eura i obuhvata 79 lokacija u devet općina na sjeveru zemlje, vraćajući sigurnost građanima, a Posavini perspektivu razvoja, jer je deminiranje ključni preduslov za rad Luke Brčko i unapređenje plovnosti Save - rekao je Forto.

U oblasti vazdušnog saobraćaja, svi međunarodni aerodromi u BiH preuzeli su poslove kontradiverzionih pregleda od Granične policije BiH, čime je ispunjena jedna od ključnih obaveza iz Programa sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

- Sve to smo radili transparentno, što je prepoznato i kroz Regionalni indeks otvorenosti 2024/2025, prema kojem je Ministarstvo komunikacija i prometa najbolje rangirana institucija na državnom nivou u Bosni i Hercegovini - kaže Forto.

Najavljuje da će u 2026. godini fokus Ministarstva biti na implementaciji započetih aktivnosti te ispunjavanju uvjeta iz Plana reformi Evropske unije, odnosno donošenju Strategije širokopojasnog interneta i usklađivanju propise u cilju smanjenja troškova širokopojasne mreže i uvođenja 5G infrastrukture kako bi brži internet postao standard, a ne izuzetak.

- U saradnji sa Delegacijom Evropske unije u BiH radimo na izradi zakona o elektronskom identitetu i uslugama povjerenja. Aktivno radimo na uvođenju digitalnih tovarnih listova i razmjenu teretnih podataka (eFTI/eCMR) i postavljanju inteligentnih prometnih sistema (ITS) na ključnim dionicama Transevropske prometne mreže (TEN-T) - kaže Forto.

Ključni izazov je osiguravanje finansijske nezavisnosti Javnog RTV Sistema, i Forto kaže da "težimo uspostavi održivog sistema naplate RTV takse i izmirenja dugova BHRT-a".