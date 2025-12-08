Forto: Gubimo i ovu godinu, SNSD ponovo blokira, HDZ je saučesnik

Ministar promet i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto (Naša stranka) obratio se medijima nakon što je SNSD ponovo srušio dnevni red sjednice Vijeća ministara BiH na kojoj su se trebali naći evropski zakoni.

- Gubimo i ovu godinu. SNSD to ponovo blokira, to je jedna antievropska stranka koja svoje instrukcije dobija iz neevropskih izvora. Koliko god predsjedavajuća Borjana Krišto željela da se nešto desi na evropskom putu, ovo je trenutak kada je pitamo da li će i zašto neće u narednom periodu imenovati ministra sigurnosti iz reda opozicije iz Republike Srpske kako bi deblokirali naš evropski put i Vijeće ministara - kazao je Forto.

Smatra da je HDZ saučesnik u ovom procesu, koliko god oni tvrdili da je to suprotno.

- SNSD blokira, ali alat za blokadu im je uručio HDZ godinu dana blokirajući proces koji je započeo u Parlamentu i za koji postoji većina - istakao je.

Forto je najavio da će već u naredni utorak biti održana nova sjednica, gdje će se po treći put pokušati usvojiti ovi zakoni.

- Možete li zamisliti da se na desetinama sastanaka koje su SNSD-ovi zvaničnici u Moskvi i St. Petersburgu razgovaralo kako ubrzati prijem BiH u EU? Ja ne mogu - istakao je.

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