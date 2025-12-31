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UOČI DOČEKA 2026. GODINE

Avdić i Bićo obišli dežurne službe i Gerontološki centar u Nedžarićima

Naši stariji sugrađani, kao i svi oni koji praznične dane provode na radnim mjestima, nesebično brinući o drugima, kaže Avdić

Tokom posjete - Avaz
Dnevni avaz
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Dnevni avaz
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A. O.

31.12.2025

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić i zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Emir Bićo, uoči dočeka Nove 2026. godine, obišli su dežurne službe koje i tokom praznične noći brinu o sigurnosti, zdravlju i zaštiti građana i gostiju Sarajeva.

Novogodišnju čestitku, uz želje za mirnom noći i što manje intervencija, uputili su pripadnicima Saobraćajne policije MUP-a Kantona Sarajevo i Prve policijske uprave Centar, vatrogascima, dežurnim ekipama BIHAMK-a, Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, urgentnim centrima Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu – Bolnice Koševo i Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, kao i dežurnim sarajevskim apotekama.

Posebnu pažnju posvetili su korisnicima Gerontološkog centra u Nedžarićima, koje su također posjetili ovom prilikom.

- Naši stariji sugrađani, kao i svi oni koji praznične dane provode na radnim mjestima, nesebično brinući o drugima, zaslužuju iskreno uvažavanje, zahvalnost i podršku - poručio je gradonačelnik Samir Avdić.

# SAMIR AVDIĆ
# NOVA GODINA
# EMIR BIĆO
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