Avdić i Bićo obišli dežurne službe i Gerontološki centar u Nedžarićima

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić i zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Emir Bićo, uoči dočeka Nove 2026. godine, obišli su dežurne službe koje i tokom praznične noći brinu o sigurnosti, zdravlju i zaštiti građana i gostiju Sarajeva.

Novogodišnju čestitku, uz želje za mirnom noći i što manje intervencija, uputili su pripadnicima Saobraćajne policije MUP-a Kantona Sarajevo i Prve policijske uprave Centar, vatrogascima, dežurnim ekipama BIHAMK-a, Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, urgentnim centrima Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu – Bolnice Koševo i Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, kao i dežurnim sarajevskim apotekama.

Posebnu pažnju posvetili su korisnicima Gerontološkog centra u Nedžarićima, koje su također posjetili ovom prilikom.