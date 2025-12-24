Avdić: Organizacija Javnog dočeka Nove godine je transparentna

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić danas se na sjednici Gradskog vijeća Sarajeva obratio vijećnicima i javnosti te kazao da je organizacija Javnog dočeka Nove 2026. godine transparentna.

- Tvrdnja da organizacija javnog dočeka Nove godine nije transparentna, apsolutno je netačna i istu kategorički odbacujem. Slobodan sam čak ustvrditi da je više nego očigledno da se možda na ovaj način pokušava dezavuisati javnost i nanijeti šteta Gradu Sarajevu, za što apsolutno nema nikakve potrebe – kazao je Avdić.

- Da nisam htio raditi transparentno, nezakonito, već prvi postupak javne nabavke javnog dočeka bio bi okončan zaključenjem ugovora, što nije učinjeno, naprotiv - naglasio je.

- Postupci su vođeni uz isključivo poštivanje zakona i drugih propisa o čemu sam više puta obavijestio kako gradske vijećnike tako i javnost – poručio je Avdić.

Podsjetio je da će Program rada Gradskog vijeća biti razmatran, a tu je predviđena i tema o Javnom dočeku Nove 2026.godine, što je uobičajena praksa.