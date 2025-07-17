Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić za "Avaz": Čista rijeka Miljacka je želja svih nas

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić novu dužnost preuzima s pozitivnim očekivanjima da će njegov mandat obilježiti dobra saradnja s Gradskim vijećem i implementacija započetih i planiranih projekata. Kako je i kazao u obraćanju nakon imenovanja, strateške oblasti bit će urbanizam, održivi razvoj, digitalizacija, ekologija, međunarodna saradnja…

Pozitivan stav

- Moj stav je vrlo pozitivan. Sarajevo je jedan ozbiljan grad, glavni grad države i zaslužuje adekvatno upravljanje, zajedničku sinergiju, jer svi znamo nadležnosti Grada, općina u njegovom sastavu, ali i Kantona i FBiH. Imamo te naše društveno-političke složenosti, ali mislim da je do gradonačelnika, njegovih saradnika i službi kako će to sve zaokružiti i realizirati – kazao je Avdić za “Avaz”.

Poseban fokus, kako je najavio, bit će na unapređenje javnog prostora, ozelenjivanje grada, integracija biciklističkih staza, povećanje dostupnosti dječijih igrališta i stvaranje sigurnih pješačkih zona. Ističe da je imenovan 16. jula, te da treba imati u vidu kada se planira i kako funkcionira budžet, ali i kako se u BiH provode javne nabavke. Kao jedan od ciljeva izdvaja regulaciju i uređenje korita Miljacke.

- Iskreno, moja je želja, ako budem u mogućnosti, svim svojim srcem ću da radim da rijeka Miljacka bude ono što treba biti. Mi smo kao Grad nadležni za korito Miljacke, ali mislim da se u tu priču svi trebaju uključiti. Mislim da postoji projekt, ali se on treba inovirati. Čista rijeka Miljacka je želja svih nas, a kolike će biti mogućnosti, to će zavisiti od angažmana, i mene kao gradonačelnika, i naših službi – ističe Avdić.

Novi projekti

Najavio je i projekte posvećene revitalizaciji javnih površina, uz istovremeno čuvanje zaštićenih zona, te nastavak implementacije više od 20 međunarodnih projekata u oblasti urbane mobilnosti, energetske efikasnosti i upravljanja otpadom. U sve procese, obećava, bit će uključeni građani Sarajeva.

Nastavak implementacije više od 20 međunarodnih projekata u oblasti urbane mobilnosti.