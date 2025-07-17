Avdić: Moje imenovanje nema nikakve veze sa imenovanjem direktora KCUS

Gost Dnevnika 3 na Federalnoj televiziji sinoć je bio novi gradonačelnik glavnog grada BiH Samir Avdić.

On je govorio o tome koliko će obećanja biti ispunjeno.

Trakavici došao kraj

Pije svega, dugo se čekalo na izbor gradonačelnika i rukovodstva Gradskog vijeća zbog političkih nesuglasica. Upitan je možemo li očekivati da je toj trakavici došao kraj i da će stvari sada normalno funkcionirati, piše Federalna.ba.

- Pa evo, danas smo imali priliku da svjedočimo sjednici gdje je izabrano rukovodstvo Gradskog vijeća i gdje su izabrani gradonačelnik i njegovi zamjenici. Tako da, ovo kako ste vi kazali, trakavici, mislim da je došao kraj i da je sad ozbiljan posao prema nama gdje ćemo, zaista...ja kao prvi čovjek koji vodi grad, raditi najbolje moguće i kao što je izneseno u ekspozeu, zaista potruditi se i zalagati da učinimo najbolje moguće u skladu i sa nadležnostima, ali isto tako sa budžetom. I ono što je najvažnije, ja sam svakako u jednom od poglavlja svog ekspozea naveo da je veoma bitna saradnja sa višim nivoima vlasti, a to se isključivo i konkretno odnosi na saradnju sa Kantonom Sarajevo, sa Federacijom Bosne i Hercegovine i svakako sa državnim institucijama. Naravno, općine koje čine grad Sarajevo četiri gradske općine će biti isto tako jedna vrlo bliska saradnja i iskreno vjerujem da ćemo do kraja mandata koji, evo, mogu slobodno reći nekih tri i pol godine, možda evo uđemo i neku četvrtu godinu, će biti realiziran na najbolji i mogući način, kazao je novi gradonačelnik Sarajeva.

"Dio političke trgovine"

U medijima se posljednjih dana pojavila informacija da je imenovanje Avdića dio političke trgovine, odnosno da se do sutra (op.a. danas) može također očekivati imenovanje novog direktora kliničkog centra.

Upitan je da li ima informaciju, je li to istina ili je jučerašnje imenovanje rukovodstva grada Sarajevo zapravo radi dobrobiti samih građana ovog grada?

- Moje imenovanje nije bilo problematično i moje imenovanje apsolutno nema nikakve povezanosti sa imenovanjem direktora Kliničkog centra. Ja sam bio zajednički kandidat Trojke, SDP-a, Naroda i Pravde i naše stranke i bio sam jedini kandidat sa poziciju gradonačelnika grada Sarajeva. Tako da, pitanje koje ste postavili, zaista nema nekako blisku povezanost, kazao je gospodin Avdić.

Opozicija Avdića kritikuje da je ovo prvi put da u rukovodstvu nema predstavnika jednog konstitutivnog naroda, konkretno hrvatskog. Upitan je kako odgovara na to.

- Slažem se u smislu toga da može svako da problematizira i postavi pitanje da li je eksplicitno u Statutu grada postavljeno to pitanje, da bude jednakopravnost naroda, zaista, evo, ne mogu sad da sto posto tvrdim, ali mislim da nije izričito postavljeno. Stvar je, isto tako, dogovora političkih partija koje su imale priliku da predlože svoje najbolje kandidate za pozicije za koje su danas imenovani - naglasio je Avdić.

Šta su prioriteti?

Oblasti kao gradonačelnika poprilično su ograničene, ali u tim okvirima, upitan je i o tome šta mu je prioritet, te na čemu će prvo raditi.

- Pa, grad Sarajevo je prije svega, ja ću to uvijek naglašavati, glavni grad države Bosne i Hercegovine i ne samo da ima svoju simboličku vrijednost, nego apsolutno ima i jednu stvarnu vrijednost gdje reprezent grada Sarajeva, u ovom slučaju ja kao gradonačelnik ili neko od mojih saradnika, pa uzimajući i gradske vjećnike, imamo obavezu prije svega prezentirati i grad Sarajevo. Treba držati do njegovog digniteta, ali isto tako uvijek imati ispruženu ruku za partnerstvo i saradnju, jer Sarajevo je grad kojeg ne samo da gledaju iz prošlih vremena, nego zaista jednog ozbiljnog partnera s kojim i iz regiona, a isto tako i iz drugih zemalja Evrope pa i svijeta žele da imaju saradnju. Kada su prioriteti u pitanju, nadležnosti, jedna od je korito Rijeke Miljacke. Ja iskreno vjerujem i na tome ću da radim vrijedno, da bi smo uredili zaista korito Rijeke Miljacke, veoma jedan zahtjevan projekat - zaključio je gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić.