Avdić: Budžet Grada Sarajeva nije ogroman, ali je odgovorno planiran

Gost posljednjeg izdanja Špice, emisije koja se emituje na TVSA, u 2025. godini bio je gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić.

On se osvrnuo na protekli dio svog mandata, na proteklih pet mjeseci.

- Osjećam kao da sam godinu u gradskoj upravi. Izražavam zadovoljstvo učinjenim. Najvažnije je da smo donijeli budžet i da ćemo u 2026., i mandatu pred nama, uraditi dobre i korisne stvari za Sarajevo i za naše sugrađane. Budžet Grada Sarajeva nije ogroman, ali je odgovorno planiran. Vjerujem da ćemo biti u mogućnosti da naše izvršenje bude u skladu sa budžetskim mogućnostima. Najvažnije je da realizujemo planirane projekte – kazao je Avdić za TVSA.

Dodao je da je Budžet 26.154.000 KM.

- U saradnji sa općinama, sa Vladom KS i višim nivoima vlasti – kao što je Vlada FBiH, siguran sam da ćemo realizovati naše planove - rekao je Avdić.