Avdić: Sjećanje na šehide temelj je opstanka Bosne i Hercegovine

Povodom obilježavanja Dana šehida, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić istakao je značaj sjećanja na one koji su svoje živote dali za Bosnu i Hercegovinu, ali i važnost prenosa tih vrijednosti na mlađe generacije.

- Prvo želim iskoristiti priliku da svim građanima i građankama Bosne i Hercegovine islamske vjeroispovijesti čestitam Bajram – Bajram Šerif mubarek olsun. Neka ovaj blagdan provedu sa svojim porodicama u zdravlju, zadovoljstvu i miru u srcu, i da, ako Bog da, dočekaju i mnoge buduće Bajrame u dobrobiti - rekao je Avdić.

Naglasio je da je veoma važno sjećati se naših najboljih sinova i kćeri koji su svoje živote ugradili u temelje naše države.

- Važno je to i 30 godina nakon rata, ali i u svim godinama koje dolaze, da Bosna i Hercegovina opstane, a svi njeni građani i građanke budu svjesni koliko duguju tim ljudima. Sjećanje na šehide prenosimo i na generacije koje dolaze, jer sloboda nije stanje – sloboda je nešto za što se uvijek treba boriti - istakao je Avdić.