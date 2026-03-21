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KOVAČI

Avdić: Sjećanje na šehide temelj je opstanka Bosne i Hercegovine

Važno je to i 30 godina nakon rata, ali i u svim godinama koje dolaze, da Bosna i Hercegovina opstane, kazao je Avdić

Samir Avdić. Avaz

Piše: Zerina Voloder

21.3.2026

Povodom obilježavanja Dana šehida, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić istakao je značaj sjećanja na one koji su svoje živote dali za Bosnu i Hercegovinu, ali i važnost prenosa tih vrijednosti na mlađe generacije.

- Prvo želim iskoristiti priliku da svim građanima i građankama Bosne i Hercegovine islamske vjeroispovijesti čestitam Bajram – Bajram Šerif mubarek olsun. Neka ovaj blagdan provedu sa svojim porodicama u zdravlju, zadovoljstvu i miru u srcu, i da, ako Bog da, dočekaju i mnoge buduće Bajrame u dobrobiti -  rekao je Avdić.

Naglasio je da je veoma važno sjećati se naših najboljih sinova i kćeri koji su svoje živote ugradili u temelje naše države.

- Važno je to i 30 godina nakon rata, ali i u svim godinama koje dolaze, da Bosna i Hercegovina opstane, a svi njeni građani i građanke budu svjesni koliko duguju tim ljudima. Sjećanje na šehide prenosimo i na generacije koje dolaze, jer sloboda nije stanje – sloboda je nešto za što se uvijek treba boriti - istakao je Avdić.

Podsjetio je da sve što danas uživamo u Bosni i Hercegovini jeste zasluga onih koji su dali svoje živote.

- Moramo pokazati izuzetno poštovanje prema njima, njihovim porodicama, suprugama i djeci koja su ostala iza njih. Dan šehida, koji se obilježava drugog dana Bajrama, podsjeća nas na to i daje nam priliku da kroz vjerski program odamo počast, a svima njima osiguramo mjesto na najuzvišenijoj milosti - dodao je Avdić.

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# SAMIR AVDIĆ
# MEZARJE KOVAČI
# DAN ŠEHIDA
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