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IMPRESIVNI PROZORI

Video / Pogledajte kako izgleda Sarajevo ispod snježnog prekrivača

Ulice i krovovi potpuno su pokriveni snijegom, dajući gradu poseban zimski ugođaj

Sarajevo pod snijegom - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+3
M. Až.

5.1.2026

Snijeg koji je padao tokom jučerašnjeg dana i noći izazvao je velike probleme širom države, a Sarajevo je jutros osvanulo prekriveno bijelim pokrivačem.

Ulice i krovovi potpuno su pokriveni snijegom, dajući gradu poseban zimski ugođaj.

Pored problema koje je stvorio snijeg, grad iz zraka izgleda zaista impresivno.

# SNIJEG
# SARAJEVO
# BIH
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