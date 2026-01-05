Video / Pogledajte kako izgleda Sarajevo ispod snježnog prekrivača

Snijeg koji je padao tokom jučerašnjeg dana i noći izazvao je velike probleme širom države, a Sarajevo je jutros osvanulo prekriveno bijelim pokrivačem.
CESTE NEPROHODNE
IMPRESIVNI PROZORI
Ulice i krovovi potpuno su pokriveni snijegom, dajući gradu poseban zimski ugođaj
Snijeg koji je padao tokom jučerašnjeg dana i noći izazvao je velike probleme širom države, a Sarajevo je jutros osvanulo prekriveno bijelim pokrivačem.
Ulice i krovovi potpuno su pokriveni snijegom, dajući gradu poseban zimski ugođaj.
Pored problema koje je stvorio snijeg, grad iz zraka izgleda zaista impresivno.
CRVENI ALARM
FOTOGRAFIJA IZ UMAGA
PROSLAVILA ROĐENDAN
DETALJI POLICIJSKE AKCIJE
POLITOLOG I POLITIČKI ANALITIČAR