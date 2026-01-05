Snijeg okovao Sarajevo: Na Dobrinji alarmantna situacija, saobraćaj otežan

Snijeg koji je napadao tokom jučerašnjeg dana i tokom noći napravio je velike probleme širom države, a Sarajevo je okovano snježnim pokrivačem.

Sarajevsko naselje Dobrinja, koje broji veliki broj domaćinstava gotovo da je zatrpano snijegom.

Jutros su brojni mještani ovog naselja morali na posao, međutim, polazak sa Dobrinje do centra grada jedva je bio moguć, pa su neki kako pretpostavljamo i kasnili na posao.