Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Snijeg okovao Sarajevo: Na Dobrinji alarmantna situacija, saobraćaj otežan

Dobra vijest je da je glavna saobraćajnica koliko-toliko očišćena

Situacija jutros na Dobrinji - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+6
Piše: Amila Ovčina

5.1.2026

Snijeg koji je napadao tokom jučerašnjeg dana i tokom noći napravio je velike probleme širom države, a Sarajevo je okovano snježnim pokrivačem.

Sarajevsko naselje Dobrinja, koje broji veliki broj domaćinstava gotovo da je zatrpano snijegom.

Jutros su brojni mještani ovog naselja morali na posao, međutim, polazak sa Dobrinje do centra grada jedva je bio moguć, pa su neki kako pretpostavljamo i kasnili na posao.

Taksi prijevoz bilo je nemoguće dobiti, s obzirom da je i broj vozača bio ograničen, a trolejbusi su saobraćali urijetko, pa su tako javni gradski prijevoz mještani Dobrinje morali čekati i do 20 minuta. Kada konačno dočekaju trolejbus, gužve u njima su ogromne, jer svako ima jutarnje obaveze, a uzmimo i u obzir da su se pojedinci radije odlučili za korištenje javnog prijevoza umjesto automobila.

Grtalica koja je tokom noći prošla sav snijeg je nanijela na prilaze zgradama, kućama i na trotoare, što je onemogućilo kretanje pješacima, koji su bili primorani hodati saobraćajnicama.

Dobra vijest je da je glavna saobraćajnica koliko-toliko očišćena, ali i dalje je otežano saobraćanje cestama, te je poledica na njima.

Pogledajte šta smo jutros zabilježili u ovome naselju.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV. 

# SNIJEG
# DOBRINJA
# SARAJEVO
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.