Dobrinja zametena snijegom, vozač autobusa poručio: "Ako ne očiste, ovo je naša zadnja vožnja večeras"

Sarajevsko naselje Dobrinja u potpunosti je zametena snijegom. Saobraćanje je otežano budući da su saobraćajnice zavejane, dok pješaci doslovno prolaze kroz veliku prtinu snijega kako bi došli do konačnog odredišta. Neočišćenim gradom, pogotovo ovim njegovom dijelom, nisu zadovoljni ni vozači javnog gradskog prijevoza.

Naime, kako su za N1 javili čitatelji koji su se u večernjim satima vozili do Dobrinje, vozač autobusa KJKP "Gras" je u jednom trenutku rekao da će večeras ovo biti njegova kao i njegovih kolega posljednja vožnja ukoliko se ceste ne očiste te da su prinuđeni na to zbog sigurnosti, prvenstveno građana, a i njih samih.

- Ako nastavi snijeg padati nećemo moći voziti jer ništa nije očišćeno. Jednostavno smo prinuđeni da prekinemo s vožnjom - kazao je vozač kojeg su čitatelji citirali, a koji vozi na relaciji Baščaršija-Dobrinja.

Snijeg je potpuno prekrio trolejbusku okretaljku na Dobrinji i ujedno glavnu stanicu za komercijalu.