Vlada FBiH kontinuirano prati hidrometeorološke prilike

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) danas je izdao obavijest o mogućim poplavama bujicama i klizištima koje se odnose na sliv Jadranskog mora. U obavijesti se navodi da, usljed obilnih padavina koje se očekuju u narednim danima na cijelom slivnom području Jadranskog mora, a posebno na slivu Trebižata, kao i na ostalim pritokama rijeke Neretve, postoji mogućnost lokalnog izlijevanja vodotoka iz korita.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), u saradnji s nadležnim ministarstvima i institucijama, kontinuirano prati hidrometeorološke prilike i u stalnoj je komunikaciji sa svim nadležnim tijelima na području FBiH. Federalni hidrometeorološki zavod i Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) redovno i pravovremeno obavještavaju javnost o svim raspoloživim informacijama, uz odgovarajuće upute i preporuke za građane. Također, po najnovijim rezultatima Evropskog sistema za upozoravanje na poplave (EFAS), kao posljedica obilnih padavina i dodatnog topljenja snijega, postoji mogućnost izlijevanja rijeke Neretve i njenih pritoka na gornjem i srednjem toku, naročito pritoka na području Jablaničkog jezera. U saopćenju iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću podsjećaju da su informacije o vremenskoj prognozi i prognozama padavina, koje se koriste za potrebe Federalnog plana odbrane od poplava, dostupne na web stranici FHMZ-a na www.fop.fhmzbih.gov.ba. FUCZ redovno informiše javnost o stanju prirodnih i drugih nesreća na području FBiH, a na realnu opasnost od posljedica djelovanja najavljenih kišnih oborina na području FBiH upozorili su u svom saopštenju 3. januara 2026. godine.