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AVP SAVE

Adnan Topalović za “Avaz”: Vodostaji rijeka u stagnaciji, značajniji porast moguć samo na slivu Željeznice

Danas i narednih dana, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, najavljene su nove količine padavina na većem dijelu vodnog područja rijeke Save

Adnan Topalović. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

5.1.2026

Na svim vodotocima u slivu rijeke Save bilježi se stagnacija vodostaja i hidrološko stanje trenutno je normalno, potvrdio je za “Avaz” Adnan Topalović, rukovodilac Odjela za prognozu Agencije za vodno područje rijeke Save. Međutim, do 8. januara očekuju se nove padavine.

- Danas i narednih dana, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, najavljene su nove količine padavina na većem dijelu vodnog područja rijeke Save. Riječ je o novim snježnim padavinama, a na pojedinim dijelovima podslivova moguća je i kiša. Kiša se dominantno očekuje na području Hercegovine, dok je na vodnom području rijeke Save prognozirana na slivovima Željeznice i Drine. S obzirom da su prognozirane temperature u naredna tri dana uglavnom oko 0 stepeni, ne očekuje se nepovoljan hidrološki događaj – nagli porast vodostaja zbog topljenja snijega. Dakle, očekujemo blagi porast vodostaja na većini hidroloških stanica. Izuzetak je sliv rijeke Željeznice na području općine Trnovo, gdje je moguć značajniji porast vodostaja – kazao nam je Topalović.

# VODOSTAJI
# ADNAN TOPALOVIĆ
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