Podnesena krivična prijava zbog smrti majke dvoje djece u sarajevskom naselju

Podnesena je krivična prijava protiv odgovornih osoba u Općini Novo Sarajevo, nadležnih kantonalnih preduzeća, kao i protiv NN lica, zbog smrti žene na koju je palo stablo u sarajevskom naselju Grbavica. Prijavu je podnio općinski vijećnik Arslan Dučić, ističući da je krajnje vrijeme da se utvrdi odgovornost za propuste koji, kako je naveo, imaju kobne posljedice.

- Duboko me pogodila vijest da je naša sugrađanka, četrdesetogodišnja majka dvoje djece, stradala zbog pada stabla. To se moglo desiti bilo kome od nas, a ukoliko se ne reaguje na pravi način, ovo neće ostati usamljen slučaj", poručio je Dučić. Naglasio je i da vremenske prilike ne mogu biti izgovor za nemar.