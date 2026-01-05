Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SARAJEVO

Podnesena krivična prijava zbog smrti majke dvoje djece u sarajevskom naselju

Prijavu je podnio općinski vijećnik Arslan Dučić

S lica mjesta. Avaz

M. Až.

5.1.2026

Podnesena je krivična prijava protiv odgovornih osoba u Općini Novo Sarajevo, nadležnih kantonalnih preduzeća, kao i protiv NN lica, zbog smrti žene na koju je palo stablo u sarajevskom naselju Grbavica.

Prijavu je podnio općinski vijećnik Arslan Dučić, ističući da je krajnje vrijeme da se utvrdi odgovornost za propuste koji, kako je naveo, imaju kobne posljedice.

- Duboko me pogodila vijest da je naša sugrađanka, četrdesetogodišnja majka dvoje djece, stradala zbog pada stabla. To se moglo desiti bilo kome od nas, a ukoliko se ne reaguje na pravi način, ovo neće ostati usamljen slučaj", poručio je Dučić.

Naglasio je i da vremenske prilike ne mogu biti izgovor za nemar.

- Snijeg u januaru ne smije biti opravdanje za truhla i neodržavana stabla u pješačkim zonama - dodao je.

Podsjećamo, u jutarnjim satima u naselju Grbavica stablo visoko oko deset metara palo je na ženu staru 40 godina. Zadobila je teške povrede glave opasne po život te je hitno prevezena na ukazivanje ljekarske pomoći, ali je, uprkos naporima ljekara, preminula.

# GRBAVICA
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.