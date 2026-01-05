Podnesena krivična prijava zbog smrti majke dvoje djece u sarajevskom naselju

Podnesena je krivična prijava protiv odgovornih osoba u Općini Novo Sarajevo, nadležnih kantonalnih preduzeća, kao i protiv NN lica, zbog smrti žene na koju je palo stablo u sarajevskom naselju Grbavica.
Prijavu je podnio općinski vijećnik Arslan Dučić, ističući da je krajnje vrijeme da se utvrdi odgovornost za propuste koji, kako je naveo, imaju kobne posljedice.
- Duboko me pogodila vijest da je naša sugrađanka, četrdesetogodišnja majka dvoje djece, stradala zbog pada stabla. To se moglo desiti bilo kome od nas, a ukoliko se ne reaguje na pravi način, ovo neće ostati usamljen slučaj", poručio je Dučić.
Naglasio je i da vremenske prilike ne mogu biti izgovor za nemar.
- Snijeg u januaru ne smije biti opravdanje za truhla i neodržavana stabla u pješačkim zonama - dodao je.
Podsjećamo, u jutarnjim satima u naselju Grbavica stablo visoko oko deset metara palo je na ženu staru 40 godina. Zadobila je teške povrede glave opasne po život te je hitno prevezena na ukazivanje ljekarske pomoći, ali je, uprkos naporima ljekara, preminula.