BH Meteo objavio kada stiže zatopljenje u BiH

Meteorolozi BH Meteo saopštili su da će s današnjim zalaskom sunca uslijediti nagli pad temperature, dok će oko ponoći vrijednosti uglavnom iznositi između -16 i -4 °C, a na jugu zemlje do 0 °C.

- U drugom dijelu noći, odnosno od ranih jutarnjih sati petka (09.01.), slijedi postepen porast oblačnosti sa zapada, pa će i temperature postepeno rasti. U petak ujutro, usljed naoblačenja, lokalno će biti padavina. Više padavina očekuje se u zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne te u Hercegovini. U nizinama će padati kiša uz mogućnost susnježice, dok će u višim krajevima biti susnježice i snijega - naveli su iz BH Meteo.

Poslijepodne, a naročito navečer, padavine će se proširiti na cijelu zemlju.

- U većini krajeva padat će kiša, dok u Hercegovini i na jugozapadu Bosne može biti i grmljavine. Zbog porasta temperature, snježna granica će se podići, pa će se snijeg zadržati uglavnom u brdsko-planinskim područjima. U nizinama na sjeveru i sjeveroistoku Bosne lokalno je moguća pojava ledene kiše - navodi se u prognozi.

U petak se najviše dnevne temperature očekuju na zavjetrinskoj strani Dinarida, gdje će puhati povremeno umjeren do lokalno jak južni vjetar, uz sunčane intervale.

- Dnevne temperature u tim krajevima dosezat će do +9 °C, dok će u ostatku zemlje maksimalne vrijednosti biti između 1 i 7 °C. Zbog viših temperatura i kiše, u mnogim mjestima otopit će se između 5 i 15 centimetara postojećeg snijega - dodaju meteorolozi.

U subotu (10.01.) slijedi novo zahlađenje, uz povremene i slabije padavine. U nizinama se očekuju kiša i susnježica, lokalno i snijeg, dok će u višim krajevima padati susnježica i snijeg.

U nedjelju (11.01.) padavina će biti još manje i u većini krajeva vrijeme će biti suho. U Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz mogućnost slabog snijega lokalno u centralnim i istočnim područjima, dok će u Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme.

U ponedjeljak (12.01.) slijedi postepeno razvedravanje u cijeloj zemlji, ali uz vrlo hladno vrijeme i jutarnji mraz. Najniže temperature očekuju se u ponedjeljak navečer i tokom noći na utorak (13.01.), kada se lokalno mogu spustiti i do -20 °C.

Nakon hladnog početka sedmice, od sredine naredne sedmice prognozira se postepeno zatopljenje.