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IMA PODRŠKU SILAJDŽIĆA

Semir Efendić će biti kandidat Stranke za BiH za člana Predsjedništva BiH

Predsjedništvo stranke donijelo odluku pred Novu godinu, on dobio podršku osnivača Harisa Silajdžića

Semir Efendić. Facebook

S. S.

9.1.2026

Predsjedništvo Stranke za BiH je pred novu godinu donijelo odluku da Semira Efendića predloži kao kandidata člana Predsjedništva BiH, a nakon konsultacija s osnivačem stranke Harisom Silajdžićem on je odlučio da prihvati tu obavezu.

Silajdžić je podržao kandidaturu Efendića, tako da ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti on će biti kandidat.

Interesantno je i kakav će biti položaj Stranke za BiH nakon Općih izbora, s obzirom da su na lokalnim izborima u KS bili dio koalicije sa SDA i DF-om, a ova odluka bi sigurno mogla napraviti određene probleme u odnosima sa SDA.

Inače, od ranije je već jasno da će SDA imati kandidata za člana Predsjedništva BiH, a Bakir Izetbegović se još dvoumi da li da bude kandidat, a na jednom TV gostovanju je rekao da ne bi imao ništa protiv da to bude neko drugi.

Također, izvjesno je da će aktuelni član Predsjedništva BiH Denis Bećirović ponovo biti kandidat, s obzirom da su stranke Trojke već obavile razgovore s njim, a dobio je podršku i nekoliko manjih političkih subjekata.

# SEMIR EFENDIĆ
# STRANKA ZA BIH
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