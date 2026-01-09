Neum domaćin Dana geodeta Federacije BiH

Na prvom sastanku Organizacijskog odbora Dana geodeta FBiH dogovoreno je da se ta manifestacija održi u Neumu, u Grand hotelu Neum, od 24. do 26. aprila ove godine.

Također je dogovoren okvirni raspored aktivnosti na skupu, kao i plan priprema za isti.

Nositelj organizacije manifestacije u 2026. godini je Geodetsko društvo Herceg Bosne (GDHB), koje s ponosom nastavlja tradiciju okupljanja geodetske struke, ovaj put u novom, širem formatu s ciljem okupljanja geodeta iz cijele Federacije BiH.

Dani geodeta Federacije BiH predstavljaju značajan iskorak u jačanju zajedništva i institucionalne suradnje unutar geodetske struke, te postavljaju temelje za sustavno i kontinuirano okupljanje geodeta i stručnjaka iz područja geodetske djelatnosti u Federaciji BiH.

Tokom trodnevnog programa planirana su stručna predavanja i panel-diskusija, prezentacija suvremene tehnološke opreme, te razmjena iskustava kroz stručna i neformalna druženja sudionika, priopćeno je iz Geodetskog društva Herceg Bosne.