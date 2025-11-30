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UPOZORENJE

Najotrovnija riba Jadrana ulovljena u BiH

Ubod izaziva jaku, pulsirajuću bol koja se širi iz mjesta povrede

Riba pauk. Facebook

M. Až.

30.11.2025

Najotrovnija riba u jadranskim vodama, poznata i kao riba pauk, nedavno je ulovljena na obalama jedinog bosanskohercegovačkog grada na moru – Neuma.

Tim povodom, "Lignjolov Eging Club Neum" danas, 30. novembra, upozorio je kupače i ribolovce na opasnost od ove ribe putem Facebooka.

- Riba pauk jedna je od najotrovnijih vrsta u Jadranskom moru, a posebno treba paziti na pauka bijelca koji se često skriva u plićaku, zakopan u pijesak, zbog čega ga je lako nagaziti - navode iz kluba.

Ova riba ima otrovne bodlje na leđnoj peraji, a najčešći način povređivanja ljudi je slučajno gaženje prilikom ulaska u more ili boravka u plićaku.

Ubod izaziva jaku, pulsirajuću bol koja se širi iz mjesta povrede. Koža oko uboda može promijeniti boju od blijede do tamnoplave, uz pojavu otoka i mjehurića. U težim slučajevima mogu se javiti vrtoglavica, slabost, povišena temperatura, otežano disanje, pa čak i gubitak svijesti.

Iz kluba poručuju da opreza nikada nije dovoljno. Savjetuju kupačima i ribolovcima da budu posebno pažljivi pri rukovanju sa ulovljenom ribom i ističu oprez prilikom hodanja po plićaku, jer se pauk gotovo neprimjetno skriva u pijesku.

# JADRAN
# NEUM
# RIBA PAUK
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