Najotrovnija riba Jadrana ulovljena u BiH

Najotrovnija riba u jadranskim vodama, poznata i kao riba pauk, nedavno je ulovljena na obalama jedinog bosanskohercegovačkog grada na moru – Neuma.
Tim povodom, "Lignjolov Eging Club Neum" danas, 30. novembra, upozorio je kupače i ribolovce na opasnost od ove ribe putem Facebooka.
- Riba pauk jedna je od najotrovnijih vrsta u Jadranskom moru, a posebno treba paziti na pauka bijelca koji se često skriva u plićaku, zakopan u pijesak, zbog čega ga je lako nagaziti - navode iz kluba.
Ova riba ima otrovne bodlje na leđnoj peraji, a najčešći način povređivanja ljudi je slučajno gaženje prilikom ulaska u more ili boravka u plićaku.
Ubod izaziva jaku, pulsirajuću bol koja se širi iz mjesta povrede. Koža oko uboda može promijeniti boju od blijede do tamnoplave, uz pojavu otoka i mjehurića. U težim slučajevima mogu se javiti vrtoglavica, slabost, povišena temperatura, otežano disanje, pa čak i gubitak svijesti.
Iz kluba poručuju da opreza nikada nije dovoljno. Savjetuju kupačima i ribolovcima da budu posebno pažljivi pri rukovanju sa ulovljenom ribom i ističu oprez prilikom hodanja po plićaku, jer se pauk gotovo neprimjetno skriva u pijesku.