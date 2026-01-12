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ODGOVOR SINDIKATU

Porezna Uprava FBiH: Radimo bez zastoja

Redovno se izvršavaju sve zakonske obaveze, ističu

PUFBiH: Nije bilo grijanja. PUFBiH

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

12.1.2026

Štrajk upozorenja uposlenika Porezne uprave Federacije BiH (PUFBiH) koji je počeo 22.decembra prošle godine u periodu od 11 do 13 sati formalno je podržan od menadžmenta ove institucije. Naglasili su to u svom odgovoru iz PUFBiH na naš ranije poslani upit.

Iz Sindikalne organizacije PUFBiH su, podsjetimo, naveli da će u štrajku upozorenja biti do 22.januara, koliko je to zakonski moguće. Međutim, ako do tada ne budu riješeni njihovi zahtjevi koji se odnose na povećanje plaća za 20 posto, a što je jedino moguće izmjenama Zakona o Poreznoj upravi F BiH te ubrzanje prijema novih uposlenika, budući da je nedostatak kadra hroničan problem, uz zastarjelu sistematizaciju radnih mjesta, naveli su kako nije isključen ni generalni štrajk!

U PUFBiH su, kazali su nam, svjesni izazova u svakodnevnom radu, kao i otvorenih pitanja vezanih za status zaposlenika, što je razlog pokretanja štrajka upozorenja.

- Štrajk upozorenja u praksi se ne provodi u većini organizacionih jedinica, jer značajan broj zaposlenika samostalno nastavlja s radom kako bi svi zakonski rokovi i zahtjevi poreznih obveznika bili uredno izvršeni, pa se zbog toga i ne primijeti da smo u štrajku - naveli su.

Zahvaljujući tome, dodali su u svom odgovoru, radni procesi se odvijaju nesmetano, a Porezna uprava redovno izvršava sve svoje zakonske obaveze i postupa po zahtjevima poreznih obveznika u zakonom propisanim rokovima.

Odbacili su, pak, navode o tome da je „u PUFBiH opšte rasulo“ kako su to u dopisu upućenom našoj redakciji naveli uposlenici ove institucije.

- PUFBiH se ne može složiti sa takvom ocjenom. Porezna uprava FBiH u protekloj godini ostvarila je rekordne rezultate u naplati javnih prihoda, koji su premašili 8,7 milijardi KM, kao i značajne rezultate u inspekcijskom nadzoru, radu poreznih ispostava i drugih organizacionih jedinica, o čemu je javnost već informisana. Ovi pokazatelji jasno pokazuju kontinuitet rada i funkcionalnost institucije – navode.

Potvrdili su navode iz dopisa uposlenika o tome da u prethodnih nekoliko dana nije bilo grijanja u Kantonalnom poreznom uredu Sarajevo.

- Tačno je da u periodu od pet dana krajem prošle godine nije bilo redovnog grijanja u zgradi na adresi Augusta Brauna 2. Razlog su tehnički problemi u sistemu grijanja. Tokom tog perioda zaposlenima su osigurane alternativne grijalice, a problem je u međuvremenu otklonjen i grijanje je ponovno uspostavljeno - naglasili su u svom odgovoru.

Napomenuli su da povremeni prekidi u grijanju mogu biti posljedica nestanka električne energije ili prekida u vodosnadbijevanju, što se , naveli su , dešava u cijelom gradu, a ne samo u instituciji.

- Porezna uprava F BiH je uprava u službi građana i poreznih obveznika, koja nastoji unaprijediti kvalitet svojih usluga uz poštivanje svih koji uplaćuju javne prihode za čije prikupljanje je nadležna.

Porezna uprava FBiH ostaje posvećena profesionalnom, zakonitom i odgovornom radu u interesu građana i stabilnosti javnih finansija - poručili su.

# POREZNA UPRAVA FBIH
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