U Poreznoj upravi FBiH traje štrajk upozorenja: Rekordni prihodi, a zaposleni ignorisani

Dok iz Porezne uprave (PU) FBiH dolaze informacije o tome da je u protekloj godini ostvarena rekordna naplata javnih prihoda, dotle su uposlenici ove jedne od najvećih i najvažnijih institucija u Federaciji BiH već skoro 20 dana u štrajku upozorenja!

Uposlenici PUFBiH u štrajku su još od 22. decembra, kada svakog radnog dana na dva sata obustavljaju svoj rad, tražeći ispunjenje sindikalnih zahtjeva. Ipak, uprkos ozbiljnosti situacije, javnost je o ovom štrajku gotovo u potpunosti neinformisana.

Šta im smeta

U toj instituciji je, prema navodima uposlenika koji su se dopisom obratili našoj redakciji, stanje alarmantno.

Ključni problem, navode, predstavlja hroničan nedostatak kadra. Nadležni su se oglušili na sindikalne zahtjeve o tome da se, prije svega, ubrza postupak prijema novih uposlenika. Trenutno se radi s minimalnim brojem uposlenih, dok se obim poslova sve više povećava. Sistematizacijom su predviđena 1.744 radna mjesta, a po odobrenju nadležnog ministarstva to je 1.340, dok ih je trenutno 1.212, uz činjenicu da je gotovo 15 uposlenih na bolovanju.

Kako u izjavi za „Dnevni avaz“ kaže Suad Lagumdžija, predsjednik Sindikalne organizacije PUFBiH, problem predstavlja i zastarjela sistematizacija radnih mjesta koja nije mijenjana od 2023. godine i koja ne odgovara ni obimu ni složenosti poslova koje danas ova jedna od ključnih institucija fiskalnog sistema FBiH obavlja.

- Uz te zahtjeve, ključno je povećanje plaća za 20 posto. Na nedavnom sastanku s čelnicima Vlade FBiH dobili smo odgovor da se to ne može postići odlukom, već isključivo izmjenama Zakona o Poreznoj upravi FBiH. Usaglasili smo da izmjene Zakona budu pripremljene do kraja godine, ali evo do sada nismo dobili nikakav odgovor u vezi s tim - kaže nam Lagumdžija.

Moguć i generalni

Podvlači da je Sindikat u ovoj sedmici na nacrt izmjena Zakona trebao dati svoje komentare i primjedbe, kako bi se usaglasili s, praktično, novim zakonskim rješenjem, međutim, sve je na čekanju.

Štrajk upozorenja će trajati, navodi Lagumdžija, do 22. januara. Ako do tada ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, sljedeći korak bi bio, naglašava, generalni štrajk, o čemu će odlučiti Sindikalni odbor koji broji devet članova.

Kurtović: Još čekamo informaciju

Samir Kurtović, kao predsjednik granske sindikalne organizacije i predsjednik SSSBiH, prisustvovao je sastanku s predstavnicima Federalne vlade i, zapravo, u toj situaciji bio glavni pregovarač u ime uposlenika PUFBiH. Prije stupanja u štrajk upozorenja, kako nam kaže, djelimično je riješen problem u vezi s disciplinskim postupcima i diskriminacijom na što je i Sindikat upozoravao. Međutim, suštinski problemi - povećanje plaće i sistematizacija, odnosno prijem novih uposlenika - ostaju neriješeni.

- Sindikalna organizacija PUFBiH ima više od 500 članova i jedna je od najvećih, a s njihovim zahtjevima su upoznati premijer Nermin Nikšić i ministar finansija Toni Kraljević. Dogovoreno je da se pokrenu izmjene Zakona o Poreznoj upravi, ali još čekamo povratnu informaciju - potvrđuje nam Kurtović.

Komentar Porezne uprave FBiH

Iako smo od Porezne uprave FBiH u vezi sa cjelokupnom situacijom i dopisom uposlenika koji nam je upućen, zatražili komentar, odnosno izjašnjenje, do zaključenja ovog izdanja odgovor nismo dobili.