Prim. dr. Senad Zukanović objasnio: Pad na ledu može vas ostaviti invalidom

Padanje, klizanje i nespretni pokreti na zaleđenim površinama ili pod težinom snijega ovih dana su velika prijetnja. Povrede ruku, nogu i drugih dijelova tijela mogu biti ozbiljne i dugotrajne, a najčešće nastaju upravo usljed padova ili udaraca predmetima.

Moguće posljedice

Da bismo bolje razumjeli kako pravilno reagovati u takvim situacijama i spriječiti trajne posljedice, razgovarali smo s primarijusom dr. Senadom Zukanovićem, koji je pojasnio najčešće vrste lomova, prvi i najvažniji korak pružanja pomoći, te mjere opreza koje posebno vrijede za djecu i stariju populaciju.

– Lom ili prijelom kosti definiše se kao svaki prekid kontinuiteta koštane mase. Najčešći znaci loma su otok, odnosno edem, gubitak funkcije povrijeđenog dijela, izrazito jaka bol te vrlo brza pojava hematoma, odnosno modrice – pojasnio je fizijatar.

Građani, ističe, često nisu svjesni posljedica te takve slučajeve neozbiljno prihvataju.

Svako nestručno liječenje loma kosti može dovesti do trajnog, odnosno, u najboljem slučaju, privremenog invaliditeta. I kada se nestručno rješavaju problemi, onda može doći i do nepotrebnih operativnih zahvata s ugradnjama osteoosintetskog materijala, gdje su mogućnosti invaliditeta povećane - rekao je dr. Zukanović.

Povrede zimi najčešće su uzrokovane padom, ali i udarcem tupih predmeta ili snijega s krovova. Liječnik objašnjava kako treba postupiti ako dođe do nesretnog slučaja te naglašava da je najvažnije reagovati na vrijeme i potražiti stručnu pomoć.

Ugrožena i djeca

Dr. Zukanović otkriva koje grupe su najviše ugrožene, ali i kako očuvati zdravlje i spasiti se od nezgoda.

- Prvenstveno su ugroženi stariji, pa djeca. Dakle, stariji zbog krhkoće kostiju, a djeca zbog igre, nestašluka, sporta. Starijima bih savjetovao da bez prijeke potrebe ne izlaze vani. Postoji mogućnost proklizavanja, padanja, češće budu lomovi ruku nego nogu. Sljedeći savjet bi bio da, kada ljudi hodaju vani, a posebno starija populacija, da ne hodaju s rukama u džepovima. Naime, ruke moraju biti slobodne i da se koliko-toliko ublaži eventualni pad. Važno je pažnju posvetiti obući, preporučuje se obuća koja se ne kliže - poručio je dr. Zukanović.

Dvije vrste preloma

Dr. Zukanović naglašava da je važno znati kako postoje otvoreni i zatvoreni prelomi:

- Zatvoreni prelom je kad kontinuitet kože nije oštećen i oni su neuporedivo lakši od otvorenih preloma gdje kost viri vani i gdje je mogućnost infekcije veća. Prema pravilu, otvoreni prelomi se regulišu operativnom tehnikom.