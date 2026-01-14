Vodovod najavio poskupljenje vode

Usluge prijedorskog preduzeća "Vodovod“ će poskupjeti zbog troškova rasta poslovanja, a s prijedlogom povećanja cijena su se složili Udruženje građana za zaštitu potrošača "Don“ i gradski Privredni savjet. Za sve kategorije potrošača fiksno poskupljenje će biti dvije KM mjesečno po računu.

Nove cijene trebalo bi da razmatra Skupština grada na sljedećoj sjednici, a direktor "Vodovoda“ Dragoslav Kabić ističe da se cijena usluge kanalizacije nije mijenjala posljednje dvije decenije.

- Cijena usluge kanalizacije za domaćinstva i budžetske korisnike će porasti sa 0,51 na 0,55 KM, koliko već iznosi u zanatskom i industrijskom sektoru. Naplativost naših usluga je u prošloj godini iznosila 97,75 posto i pozitivno smo poslovali. U ovoj godini ćemo također realizovati veoma važnu investiciju, odnosno nabavku kanal-džet vozila koje se radi po narudžbi i čeka oko pola godine. To je specijalizovana mašina za čišćenje kanalizacionih cijevi i pročišćavanje cjevovoda - rekao je Kabić.

Dodao je da se za nabavku vozila preduzeće kreditno zadužilo za 500.000 KM, a isto toliko je obezbijeđeno iz gradskog budžeta.

Kabić je rekao da se u ovoj godini nastavlja realizacija brojnih započetih projekata na rekonstrukciji vodovodne mreže, te da će se njihovim okončanjem značajno smanjiti gubici na mreži i dobiti novi korisnici.