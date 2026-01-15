Lendo primio predstavnike studentske asocijacije SPONA

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo primio je novoizabrano rukovodstvo Asocijacije studenata Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (SPONA), predvođeno predsjednikom Alminom Pehiljem.

Fokus razgovora bio je na položaju mladih u savremenim društvenim procesima, unapređenju studentskog standarda te jačanju saradnje između institucija vlasti i akademske zajednice.

Tokom susreta, potpredsjednik Lendo naglasio je da su znanje i kritičko promišljanje stubovi napretka svakog društva.

- Aktivno učešće studenata u društvenim procesima nije samo poželjno, već i neophodno za izgradnju stabilne i prosperitetne budućnosti. Institucije moraju biti otvoren prostor za dijalog s mladim ljudima - poručio je Lendo.

Predstavnici Asocijacije SPONA predstavili su svoje aktuelne projekte i inicijative, ističući važnost podrške izvršne vlasti u realizaciji vannastavnih aktivnosti koje doprinose stručnom usavršavanju studenata.

Na kraju sastanka iskazana je obostrana spremnost za nastavak saradnje koja će podstaći mlade na veći angažman u javnom životu, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću potpredsjednika FBiH.