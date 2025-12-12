Lendo: Zakon se mora poštovati, raspodjela PDV-a mora biti usklađena prije bilo kakvih novih odluka

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo izjavio je da poštivanje zakona i vladavine prava mora biti apsolutni prioritet u rješavanju aktuelnih pitanja raspodjele prihoda s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH) i otvaranja graničnog prelaza Bosanska Gradiška.

- Uprava za indirektno oporezivanje BiH i njen Upravni odbor već više od dvije godine ne postupaju u skladu sa zakonom, jer nisu doneseni kvartalni koeficijenti raspodjele PDV-a. Posljednja odluka donesena je u trećem kvartalu 2023. godine, nakon čega nijedno zakonsko poravnanje nije izvršeno, iako su stručne analize uredno dostavljene. Zbog nedonošenja koeficijenata i nevršenja poravnanja u skladu sa zakonom, Federacija Bosne i Hercegovine je na gubitku od oko 120 miliona KM, što direktno utiče na stabilnost budžeta, zdravstveni sistem i socijalne fondove - istakao je Lendo.

Prema njegovim riječima, granični prelaz Bosanska Gradiška može biti otvoren nakon što se donesu odluke o koeficijentima i izvrši zakonsko poravnanje međusobnih potraživanja između entiteta. U suprotnom, nastaje finansijska šteta na račun Federacije Bosne i Hercegovine.

- Umjesto prebacivanja odgovornosti, potrebno je utvrditi odgovornost onih koji su godinama blokirali donošenje koeficijenata i time spriječili zakonitu raspodjelu sredstava. Insistiranje člana Upravnog odbora UIO BiH, Zijada Krnjića, na poštivanju zakonskih obaveza predstavlja odgovorno i zakonito postupanje koje zaslužuje institucionalnu podršku. Poštivanje zakona, transparentna raspodjela prihoda i zaštita sredstava koja pripadaju građanima moraju biti apsolutni prioritet - saopćeno je iz Kabineta potpredsjednika Federacije BiH Refika Lende