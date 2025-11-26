Lendo s delegacijom MCC5 Group razgovarao o mogućoj saradnji u oblastima privrede i infrastrukture

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) Refik Lendo sastao se s delegacijom kompanije MCC5 Group, kineske državne korporacije koja djeluje u oblastima inženjeringa, visokogradnje i infrastrukturnih projekata, s kojom je razgovarao o mogućnostima saradnje u oblastima privrede i infrastrukture te o temama od značaja za FBiH.

Kinesku delegaciju predvodio je generalni direktor MCC5 Group Corp. Ltd. Zhang Gang.

Sastanak je održan u okviru uzvratne posjete kineskih partnera, nakon boravka potpredsjednika Lende u Narodnoj Republici Kini na poziv Kinesko-evropskog udruženja za tehničku i ekonomsku saradnju (CEATEC).

Sastanku je prisustvovala i predsjedavajuća CEATEC Shanghai i direktorica Predstavništva CEATEC-a u BiH Chen Hui.

Predstavnici MCC5 Group predstavili su djelovanje kompanije i iskustva u realizaciji velikih građevinskih i industrijskih projekata.

Potpredsjednik Lendo je naglasio važnost održavanja redovne komunikacije s međunarodnim partnerima i razmjene iskustava koja doprinose boljem razumijevanju razvojnih potreba FBiH, ističući da ovakvi susreti jačaju ukupne institucionalne i privredne veze.

Sagovornici su izrazili spremnost da se komunikacija nastavi, uz ocjenu da će daljnji razgovori doprinijeti boljem sagledavanju tema od zajedničkog interesa, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću potpredsjednika FBiH Refika Lende.