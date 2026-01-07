Lendo o raspodjeli 1,6 miliona KM iz tekuće rezerve budžeta FBiH: Vrlo selektivno i politički motivirano

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo reagirao je na raspodjelu sredstava iz tekuće rezerve budžeta FBiH, a koja je urađena na hitnoj sjednici Vlade FBiH posljednjeg dana prošle godine.

Raspodjela izvršena

On smatra da je Vlada FBiH selektivno, politički motivirano i bez jasnih kriterija, raspodijelila sredstva iz tekuće rezerve budžeta u iznosu od 1.637.000 KM.

Lendo je ocijenio da je raspodjela izvršena "bez javnog obrazloženja i bez ikakve odgovornosti prema principima zakonitosti, ravnopravnosti i fiskalne pravde".

- Umjesto da tekuća rezerva služi za hitne, nepredviđene i opravdane potrebe svih građana, Vlada ju je pretvorila u instrument političkog zadovoljavanja, stranačkih dogovora i ispunjavanja zahtjeva HDZ-a, dok je Trojka pokazala spremnost da žrtvuje principe radi očuvanja vlasti - kazao je Lendo.

On je redoslijedom naveo da su sredstva raspoređena sljedećim subjektima Udruženje Glamočki krompir - 20.000 KM, Udruga Mir International Mostar (izgradnja groblja) – 200.000 KM, Udruženje balotaša Grahovo – Bosansko Grahovo – 10.000 KM, Udruga Blaž Enology Međugorje (manifestacija Žilavka Terroir) – 10.000 KM, Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu Ljubuški – 200.000 KM, Bolnica dr. fra Mihovil Sučić Livno – 50.000 KM, Općina Domaljevac-Šamac – 150.000 KM, Općina Tomislavgrad – 100.000 KM, Grad Mostar – 200.000 KM, Franjevačka provincija Bosna Srebrena – 200.000 KM, Župa Presvetog Trojstva Novo Sarajevo – 40.000 KM, SPC Mostar – 100.000 KM, Saborna crkva Sarajevo – 150.000 KM, Muftijstvo mostarsko – 150.000 KM, Fondacija Academia Sarajevo – 7.000 KM i Olimpijski komitet BiH – 50.000 KM.

Odgovor jasan

Lendo je naveo da odluke Vlade prate potpuni izostanak jasnih, mjerljivih i javno dostupnih kriterija te pita zašto baš navedeni korisnici, po kojem osnovu su određeni iznosi, zašto su pojedine lokalne zajednice i ustanove privilegirane, dok su druge, kako smatra jednako ili čak više ugrožene, potpuno ignorirane.

Prema njegovim riječima, odgovor je politički jasan - raspodjela ne odražava stvarne potrebe građana Federacije BiH, već političku geografiju vladajuće većine, u kojoj se, prema njegovim navodima, interesi HDZ-a sistematski ispunjavaju, dok se Trojka svodi na puki servis za njihovu realizaciju.

Posebno je indikativno, dodao je, "da se značajna sredstva slijevaju u sredine i institucije direktno ili indirektno povezane s HDZ-om, dok se nerazvijeni krajevi i socijalno ugroženi građani ostavljaju po strani".

- Tekuća rezerva nije privatni fond Vlade, niti sredstvo za političko podmirivanje partnera u vlasti. Ona pripada svim građanima Federacije BiH i mora se koristiti zakonito, transparentno i pravedno - poručio je Lendo.

On je upozorio da ovakav način raspodjele urušava povjerenje građana u institucije, produbljuje političke i regionalne nejednakosti i pretvara budžet u politički plijen.

- Federaciji Bosne i Hercegovine ne treba vlast koja dijeli novac po stranačkom ključu, već vlast koja ima hrabrosti da uspostavi jasna pravila, javne kriterije i odgovornost prema svakom građaninu, bez obzira na političku ili nacionalnu pripadnost. Ako ovako izgleda čestitka Vlade FBiH za 2026. godinu, onda građani imaju puno razloga za zabrinutost, a institucije obavezu da ovakvu praksu zaustave, odmah i bez izgovora - zaključio je u saopćenju potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo.