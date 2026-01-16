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POSEBNA SJEDNICA

NSRS će 18. januara raspravljati o ostavci Save Minića

Minić je ostavku ponudio jučer, a očekuje se da će skupštinska većina, predvođena SNSD-om, podržati njegovu odluku

Narodna skupština RS. NSRS

M. Až.

16.1.2026

Narodna skupština Republike Srpske 18. januara održat će posebnu sjednicu s jednom tačkom dnevnog reda – razmatranjem ostavke Save Minića, aktuelnog predsjednika nelegalne Vlade RS-a.

Minić je ostavku ponudio jučer, a očekuje se da će skupštinska većina, predvođena SNSD-om, podržati njegovu odluku.

Nakon što bude izglasana Minićeva ostavka, čime bi formalno pala nelegalna Vlada RS-a, planirano je zakazivanje nove sjednice NSRS-a. Na toj sjednici, na prijedlog vršiteljice dužnosti predsjednice entiteta Ane Trišić-Babić, Minić bi ponovo trebao biti predložen za predsjednika vlade.

Minić je ostavku podnio nakon najava da bi Ustavni sud Bosne i Hercegovine uskoro mogao donijeti odluku o zakonitosti imenovanja vlade na čijem je čelu bio.

Spornost se odnosi na činjenicu da je Minića za predsjednika vlade predložio Milorad Dodik u trenutku kada, prema sudskoj odluci, više nije imao status predsjednika Republike Srpske.

Bez obzira na ostavku i moguće ponovno imenovanje, eventualna odluka Ustavnog suda kojom bi Minićeva vlada bila proglašena nelegalnom mogla bi poništiti sve odluke koje je ta vlada donijela tokom svog mandata.

# NSRS
# NARODNA SKUPŠTINA RS
# SAVO MINIĆ
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