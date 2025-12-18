Poslanici u NSRS razmatraju dva zakona zbog preporuka MONEYVAL-a

Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske okončali su raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata, a koje su potrebne zbog standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Ministar pravde RS Goran Selak izjavio je da je BiH, a time i RS, u petom krugu evaluacije MONEYVAL-a (Komiteta eksperata za ocjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma), koji procjenjuje ispunjenost međunarodnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

- Jedna od ključnih preporuka odnosi se na uspostavljanje Registra stvarnih vlasnika i kreiranje jasnog, efikasnog i zakonskog okvira za njegovo vođenje - naveo je Selak.

U skladu s tim, kako je rekao, zbog ekonomičnosti, efikasnosti i cjelovitosti sistema, ovim izmjenama i dopunama uspostavlja se jasan zakonski osnov za vođenje Registra stvarnih vlasnika kao dijela Jedinstvenog informacionog sistema RS, a u cilju jačanja transparentnosti i efikasne borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

- Ovaj registar predstavlja ključnu preporuku MONEYVAL-a, čiji je rok za implementaciju februar 2026. Ispunjavanje ovih obaveza preduslov je da BiH ne bude stavljena na „sivu listu“ međunarodnih finansijskih tijela, što bi imalo značajne negativne finansijsko-ekonomske posljedice po RS - objasnio je Selak.

Upravo je ovaj rok razlog zašto su zakonske izmjene predložene po hitnom postupku.

U nastavku 17. redovne sjednice NSRS trenutno je rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama RS, također po hitnom postupku. I ove zakonske izmjene su predložene zbog MONEYVAL-a.

- Na plenarnoj sjednici MONEYVAL, održanoj od 2. do 6. decembra, usvojen je Izvještaj za BiH sa dva neposredna ishoda ocijenjena niskom ocjenom, što ujedno stvara i pretpostavke za eventualno stavljanje BiH na „sivu listu“ međunarodnih tijela u ovoj oblasti. Zaključkom Vlade RS iz marta ove godine, usvojena je Informacija o potrebi stvaranja pravnih pretpostavki za sprovođenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti sa jasnim opredjeljenjem da se osnuje novi sektor inspekcijskog nadzora za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti - obrazložili su u Vladi RS koja je predlagač ovih zakonskih izmjena.

S obzirom na to da je Republička uprava za inspekcije poslove nadležna kao kontrolni organ koji će sprovoditi nadzor nad poštovanjem Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, potrebno je, kako kažu u Vladi RS, izmijeniti određene propise kojima se uređuju poslovi inspekcijskog nadzora i nadležnosti ovog organa.

Tako se predlaže da se u nadležnost inspektorata doda nova oblast nadzora, a to je nadzor nad sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.