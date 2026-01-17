Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

Danas se očekuje pretežno sunčano na području Hercegovine, jugozapadu Bosne i na planinama.

Na sjevernim područjima Bosne i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima preovladavat će niska oblačnost ili magla. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C.

U Sarajevu će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva moguća je magla u kotlinskom dijelu grada. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -1°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 6°C.