Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAJAVA METEOROLOGA

Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C

U Sarajevu će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Avaz

A. O.

17.1.2026

Danas se očekuje pretežno sunčano na području Hercegovine, jugozapadu Bosne i na planinama. 

Na sjevernim područjima Bosne i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima preovladavat će niska oblačnost ili magla. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C.

U Sarajevu će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva moguća je magla u kotlinskom dijelu grada. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -1°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 6°C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.