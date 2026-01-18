Danas posebna sjednica NSRS o ostavci Save Minića

U Banjoj Luci danas će biti održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) o usvajanju ostavke predsjednika Vlade RS Save Minića. Početak zasjedanja predviđen je u 11.00 sati.

Po okončanju posebne sjednice, trebalo bi da zasjeda Kolegijum Narodne skupštine RS o održavanju nove sjednice o izboru nove entitetske vlade.

Minić je 15. januara vratio mandat premijera Republike Srpske, a vršilac dužnosti predsjednika RS Ana Trišić Babić ga je obavijestila da će ponovo biti predložen za mandatara.

Premijer Republike Srpske u ostavci Savo Minić saopštio je jučer prijedlog sastava nove entitetske vlade u kojoj je pet novih ministara.

Resor rada i boračko-invalidske zaštite trebalo bi da vodi predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.