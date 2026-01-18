Danas posebna sjednica NSRS o ostavci Save Minića

U Banjoj Luci danas će biti održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) o usvajanju ostavke predsjednika Vlade RS Save Minića. Početak zasjedanja predviđen je u 11.00 sati.
Po okončanju posebne sjednice, trebalo bi da zasjeda Kolegijum Narodne skupštine RS o održavanju nove sjednice o izboru nove entitetske vlade.
Minić je 15. januara vratio mandat premijera Republike Srpske, a vršilac dužnosti predsjednika RS Ana Trišić Babić ga je obavijestila da će ponovo biti predložen za mandatara.
Premijer Republike Srpske u ostavci Savo Minić saopštio je jučer prijedlog sastava nove entitetske vlade u kojoj je pet novih ministara.
Resor rada i boračko-invalidske zaštite trebalo bi da vodi predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.
Osim u resoru boračko-invalidske zaštite, Minić je predložio nove ministre i u resorima nauke i visokog obrazovanja, porodice omladine i sporta, privrede i preduzetništva, te trgovine i turizma.
Za ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje predložen je bivši dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Draga Mastilović, za ministra privrede i preduzetništva Radenko Bubić, za ministra porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović, a za ministra trgovine i turizma Ned Puhovac.
Sve ovo dešava se uoči plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazane za 22. januar, na kojoj bi trebalo da bude donesena odluka o ustavnosti Vlade RS, imenovane nakon što je Miloradu Dodiku oduzet mandat entitetskog predsjednika.
Narodna skupština RS je 2. septembra 2025. godine izabrala novu Vladu RS, na čelu sa Savom Minićem, uprkos tome što je prijedlog za mandatara došao od Milorada Dodika nakon što mu je izrečena pravosnažna presuda, kojom mu se zabranjuje obavljanje javne funkcije u narednih šest godina.