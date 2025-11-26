Bila jedna od najneaktivnih poslanica: Ko je Nikolina Šljivić, koja ide u RUGIP

Samostalna poslanica u Narodnoj skupštini RS Nikolina Šljivić imenovana je za vršioca dužnosti zamjenika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o njenom imenovanju na posljednjoj sjednici, a ona je jučer objavljena u "Službenom glasniku RS" i danas je stupila na snagu.

Šljivić je na toj funkciji zamijenila dosadašnjeg predstavnika Ujedinjene Srpske Dušana Markovića. Marković je na tu poziciju došao u aprilu ove godine sa mjesta vršioca dužnosti direktora Agencije za agrarna plaćanja, gdje ga je potom zamijenio stranački kolega i aktuelni šef Kluba poslanika Ujedinjene Srpske Aleksandar Trninić, piše Capital.

Trninić je u Narodnu skupštinu ušao kao kandidat SDS-a, ali je napustio stranku, priključio se Narodnom frontu Jelene Trivić, a zatim ponovo promijenio politički blok i prešao u stranku Nenada Stevandića.

Nikolina Šljivić je mandat u Skupštini osvojila sa kompenzacijske liste DNS-a, no nedavno je saopštila da napušta stranku Nenada Nešića i da će djelovati kao samostalni poslanik. Sudeći prema njenom imenovanju na funkciju koja pripada Ujedinjenoj Srpskoj, očigledno je nastavila politički angažman u stranci Nenada Stevandića.

U dosadašnjem radu spadala je među najmanje aktivne poslanike, budući da se nije javljala za riječ niti je postavljala poslanička pitanja.