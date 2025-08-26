I Nešić najavljuje ulazak u vlast RS: "Očekujemo da budemo dio nove Vlade"

Predsjednik DNS Nenad Nešić izjavio je nakon konsultacija sa Savom Minićem, mandatarom za sastav nove Vlade Republike Srpske, da partija očekuje poštivanje koalicionog dogovora i zastupljenost DNS-a i NPS-a u vlasti u skladu s brojem poslanika u Narodnoj skupštini.

– DNS i NPS bit će pouzdani partneri koji će svjesno i dosljedno provoditi politike. Nema kolebanja, samo odlučnost i energija u borbi za narod i za Republiku Srpsku - rekao je Nešić.

On je dodao da će DNS i NPS zahtijevati odgovornost od svojih kadrova.

– Zahtijevat ćemo od našeg kadra da bude uz naš narod i da objašnjava politiku koju ćemo provoditi. Ostajemo uz Republiku Srpsku i srpski narod - poručio je Nešić.