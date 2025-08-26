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PREDSJEDNIK DNS

I Nešić najavljuje ulazak u vlast RS: "Očekujemo da budemo dio nove Vlade"

DNS i NPS bit će pouzdani partneri koji će svjesno i dosljedno provoditi politike, izjavio je

Nešić: Očekujemo da budemo dio nove Vlade RS. Instagram

M. Až.

26.8.2025

Predsjednik DNS Nenad Nešić izjavio je nakon konsultacija sa Savom Minićem, mandatarom za sastav nove Vlade Republike Srpske, da partija očekuje poštivanje koalicionog dogovora i zastupljenost DNS-a i NPS-a u vlasti u skladu s brojem poslanika u Narodnoj skupštini.

– DNS i NPS bit će pouzdani partneri koji će svjesno i dosljedno provoditi politike. Nema kolebanja, samo odlučnost i energija u borbi za narod i za Republiku Srpsku - rekao je Nešić.

On je dodao da će DNS i NPS zahtijevati odgovornost od svojih kadrova.

– Zahtijevat ćemo od našeg kadra da bude uz naš narod i da objašnjava politiku koju ćemo provoditi. Ostajemo uz Republiku Srpsku i srpski narod - poručio je Nešić.

# NSRS
# VLADA RS
# NENAD NEŠIĆ
# SAVO MINIĆ
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