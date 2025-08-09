Zajednička fotografija: Dodik i Nešić na svadbi kod prijatelja

Bivši ministar sigurnosti Nenad Nešić objavio je fotografiju s Miloradom Dodikom, predsjednikom SNSD-a.

Kako je Nešić napisao uz fotografiju, sreli su se na svadbi kod zajedničkih prijatelja.

- Mladencima neka je sretno. Idemo dalje - dodao je Nešić.

Podsjetimo, Nešić je smijenjen s pozicije ministra sigurnosti BiH jer je krajem prošle godine uhapšen zbog korupcije dok je bio na čelu firme "Putevi Republike Srpske".

Dodika je Sud BiH osudio na godinu zatvora i 6 godina zabrane obnašanja javne funkcije zbog neizvršavanja odluka Visokog predstavnika u BiH.

Centralna izborna komisija BiH je Dodiku oduzela mandat predsjednika RS zbog pravosnažnosti presude Suda BiH.