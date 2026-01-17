Minić otkrio: Ovo je pet novih ministara u Vladi RS, brojna poznata imena je napuštaju

Mandatar za sastav Vlade RS Savo Minić je kazao na konferenciji za medije da će na sutrašnjoj sjednici biti imenovana nova Vlada RS.

- Najavljivali smo rekonstrukciju Vlade RS. Sutra će biti pet novih ministara. S obzirom da se skoro pola Vlade, to znači da se mora ponovo birati Vlada. Ovo je ozbiljna aktivnost, nije toliko uobičajeno. Ne kažanjavamo nikoga, nego unosimo dodatnu energiju. U posljednje dvije godine smo bili pod velikim pritiskom međunarodne zajednice. Ovo je u interesu svih građana RS s ciljem jačanja Vlade RS. Niko od nas nije nezamjenjiv, ništa ne treba shvatati lično. Sutra ću to možda biti ja, trebamo dati maksimalan doprinos. Neću sada govoriti o ekspozeu, to ćemo sutra na sjednici NSRS govoriti - naveo je Minić.