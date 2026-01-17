Ovo su novi Bošnjaci u Vladi RS, nastavnica Irena iz Doboja i bivši član kabineta SNSD-ovog gradonačelnika Brčkog

Iako je bilo polemika ko će se od novih ministara u Vladi RS izjasniti kao Bošnjak, kako bi se ispunila ustavna norma da tamo bude minimalno pet Bošnjaka, to je sada razriješeno.

Naime, u prošloj Vladi RS ministri iz reda bošnjačkog naroda su bili Alen Šeranić, Zlatan Klokić, Senka Jujić, Selma Čabrić i Denis Šulić.

S obzirom da u novom sazivu Vlade RS neće sjediti Selma Čabrić i Denis Šulić, od novih pet ministara minimalno dva su morala biti Bošnjaci.

Prema još nezvaničnim informacijama to su Irena Ignjatović, kadar Socijalističke partije iz Doboja, koja je na lokalnim izborima dobila 38 glasova, nastavnica u OŠ Dositej Obradović i Ned Puhovac, SNSD-ov kadar iz Brčkog.

O Nedu Puhovcu nema više dostupnih informacija, osim onog što je naveo gradonačelnik Brčko distrikta BiH.