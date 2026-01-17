Ovo su novi Bošnjaci u Vladi RS, nastavnica Irena iz Doboja i bivši član kabineta SNSD-ovog gradonačelnika Brčkog

Iako je bilo polemika ko će se od novih ministara u Vladi RS izjasniti kao Bošnjak, kako bi se ispunila ustavna norma da tamo bude minimalno pet Bošnjaka, to je sada razriješeno.
Naime, u prošloj Vladi RS ministri iz reda bošnjačkog naroda su bili Alen Šeranić, Zlatan Klokić, Senka Jujić, Selma Čabrić i Denis Šulić.
S obzirom da u novom sazivu Vlade RS neće sjediti Selma Čabrić i Denis Šulić, od novih pet ministara minimalno dva su morala biti Bošnjaci.
Prema još nezvaničnim informacijama to su Irena Ignjatović, kadar Socijalističke partije iz Doboja, koja je na lokalnim izborima dobila 38 glasova, nastavnica u OŠ Dositej Obradović i Ned Puhovac, SNSD-ov kadar iz Brčkog.
O Nedu Puhovcu nema više dostupnih informacija, osim onog što je naveo gradonačelnik Brčko distrikta BiH.
Prva stvar je to da Savo Minić nije znao ni puno ime novog ministra, a iz saopćenja gradonačelnika Brčkog Siniše Milića smo saznali da je ono Nedžad Ned Puhovac.
Puhovac je ranije bio angažovan u kabinetu gradonačelnika Milića na poslovima saradnje sa Svjetskom bankom, a bio je ranije i savjetnik gradonačelnika Dragana Pajića.
- Brčko distrikt je zajednica u kojoj se svakodnevno dokazuje da je politička saradnja iznad etničkih podjela moguća. Upravo zato Brčko može ponuditi kadrove koji su prihvatljivi i funkcionalni u širem institucionalnom okviru Republike Srpske - rekao je Milić.
On je naveo kako SNSD u Brčko distriktu od svog osnivanja djeluje kao "politička organizacija koja okuplja širok krug ljudi, ali sa jasnim političkim programom - očuvanje ustavnog položaja Republike Srpske i stabilnosti Distrikta".