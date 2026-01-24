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NAJAVA METEOROLOGA

Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu do 12°C

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Fena

A. O.

24.1.2026

U BiH danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Padavine se uglavnom očekuju na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. 

U većem dijelu Bosne slabije padavine. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu do 12°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša se očekuje u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 1°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 7°C.

# VRIJEME
# FHMZ
# SARAJEVO
# BIH
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