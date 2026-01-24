Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

U BiH danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Padavine se uglavnom očekuju na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne.

U većem dijelu Bosne slabije padavine. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu do 12°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša se očekuje u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 1°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 7°C.