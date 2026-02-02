Dodik: "Tramp će pomoći da se ispravi nepravda prema Srbima"

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da vjeruje kako će predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) prepoznati, kako tvrdi, nepravdu učinjenu srpskom narodu te da će aktivno raditi na njenom ispravljanju. U intervjuu za Jerusalem Post, Dodik je naveo da Tramp, osim pobjede na unutrašnjem planu, mora ostvariti uspjeh i na globalnoj sceni kako bi, prema njegovim riječima, porazio "stare sile" i doprinio uspostavljanju trajnog mira u svijetu.

Govoreći o globalnoj politici, Dodik je podsjetio da Republika Srpska pruža podršku Trampu još od 2016. godine, ocjenjujući da se to povjerenje pokazalo opravdanim jer, kako kaže, Tramp vraća svijetu tradiciju i normalnost. Lider SNSD-a smatra da Tramp u fokus stavlja ekonomiju kao ključni faktor razvoja, uz protivljenje bilo kakvoj eksploataciji kršćana ili muslimana, bez obzira na to gdje se u svijetu nalaze.

Dodik je izrazio uvjerenje da će Tramp, u saradnji s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, imati presudnu ulogu u oblikovanju budućih globalnih procesa. Prema njegovoj procjeni, novi svjetski poredak trebao bi biti zasnovan na saradnji, stabilnosti i uklanjanju nepravdi koje, kako tvrdi, potiču iz perioda prethodne američke administracije predvođene Demokratskom strankom.

Osvrćući se na rat na Bliskom istoku, Dodik je podržao napore usmjerene ka uspostavljanju mira u Gazi kroz potpuno uklanjanje palestinske grupe Hamas, koju je označio kao terorističku. Prema njegovim riječima, takav ishod bio bi u interesu i samih Palestinaca, a ne samo Izraela, jer bi se time spriječili budući sukobi.

Dotakao se i Trampove politike prema Grenlandu, povlačeći paralelu s onim što je nazvao neprimjerenim ponašanjem evropskih država. Evropske lidere optužio je za neprincipijelnost, podsjetivši na bombardovanje srpskog naroda i oduzimanje Kosova, dok istovremeno, kako kaže, kritikuju američke strateške interese.